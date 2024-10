Thomas Tuchel, un experimentado entrenador que polariza

Thomas Tuchel es un entrenador de éxito. A sus 51 años, ya ha ganado la Liga de Campeones (con el Chelsea FC), el Campeonato Alemán de la Bundesliga (con elFC Bayern), la Copa de la DFB (con el Borussia Dortmund), el Campeonato Francés Nacional y la Copa de Francia (con el París Saint Germain). En 2021, la FIFAle nombró "Entrenador Mundial del Año".

Tuchel también ha trabajado con estrellas mundiales, como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el italiano Gianluigi Buffon en París, y con el británico Harry Kane en el Bayern. Por tanto, está bien preparado para su labor como nuevo entrenador nacional de Inglaterra, el primer alemán que ocupa este prestigioso cargo en la "madre patria del fútbol". Sin embargo, en la carrera de Tuchel, hasta la fecha también hay rupturas que sugieren que su implicación con los "Tres Leones" no será necesariamente un éxito seguro.

Una carrera en el fútbol que terminó temprano

La carrera de Tuchel como futbolista acabó pronto. El defensa tuvo que colgar las botas a los 24 años debido a graves lesiones de rodilla. Nunca llegó más allá de la segunda división. En 2007, Tuchel completó su formación como entrenador en la Federación Alemana de Fútbol (DFB), con una nota de 1,4. Tuvo una primera oportunidad de demostrar su valía en la Bundesliga en 2009, en el FSV Mainz 05. Ya entonces, el entrenador era considerado un perfeccionista obsesivo. Bajo la dirección de Tuchel, el Mainz terminó quinto en la tabla en 2011, lo que le permitió acceder a la Liga Europea de la UEFA. A mediados de 2014, el entrenador anunció por sorpresa su dimisión, aunque en realidad aún tenía contrato para una temporada más. El club reaccionó contrariado.

Despedidas en discordia

A mediados de 2015, el Borussia Dortmund fichó a Tuchel como sucesor de Jürgen Klopp, que ese mismo año se convirtió en entrenador del Liverpool FC. Al igual que en el antiguo club de Klopp, el Mainz, Tuchel fue comparado a menudo con el carismático y exitoso entrenador de Dortmund. La visión general -ambos favorecían un fútbol de ataque rápido y atractivo- podía ser acertada, pero la comparación carecía de carácter. Por un lado, Klopp era extrovertido y siempre tenía una palabra ingeniosa en los labios, mientras que Tuchel era más reservado, y a veces se mostraba malhumorado.

Tras el atentado con explosivos perpetrado en abril de 2017 contra el autobús del equipo del BVB por un atacante solitario, en el que resultaron heridas dos personas, Tuchel criticó abiertamente a la dirección del club por su gestión del incidente. El Borussia Dortmund se separó de Tuchel al final de la temporada, a pesar de que el equipo acababa de ganar la Copa de la DFB.

Tuchel (izquierda), cuando era entrenador del Mainz, conversando con su colega del Dortmund, Jürgen Klopp. (2012). Imagen: Team 2/IMAGO

A esto le siguió un "año sabático" sin fútbol para Tuchel antes de que firmara un contrato con el mejor club francés, el París Saint Germain, en 2018. Las expectativas eran altas: los inversores cataríes no esperaban menos del alemán que el primer triunfo en la Liga de Campeones de la historia del club. Tuchel estuvo cerca de lograrlo en 2020, pero su equipo perdió la final contra el FC Bayern por 0-1. Seis meses después, el entrenador se quedó sin trabajo en el París Saint Germain. Se decía que la relación con la dirección del club, con parte del equipo y con los aficionados se había quebrado.

Apogeo con el Chelsea, época infeliz en el Bayern

Tuchel también superó este revés en su carrera. Apenas unas semanas después de su despido, fichó por el Chelsea FC. A finales de mayo de 2021, Tuchel logró lo que se le había negado en París: un triunfo en la Liga de Campeones. Fue el punto culminante de su carrera hasta la fecha. Sin embargo, Tuchel tampoco encontró la felicidad a largo plazo en el club de la Premier League. El Chelsea despidió al técnico alemán en septiembre de 2022.

Seis meses después, Tuchel regresó a la Bundesliga: como sucesor del destituido seleccionador Julian Nagelsmann en el FC Bayern. El club muniqués no ganó la Copa DFB ni la Liga de Campeones, y estuvo a punto de no ganar la Bundesliga: el Bayern no se hizo con el título hasta mayo de 2023, en la última jornada de la temporada, cuando el Borussia Dortmund perdió lo que creía un campeonato seguro. No fue un cambio para mejor. En la temporada siguiente, Múnich se quedó sin título por primera vez desde 2012. En febrero de 2024, tres meses antes del final de la temporada, el club y Tuchel anunciaron que pondrían fin a su asociación en verano.

No es "el mimado de todos"

Tuchel mantiene su vida privada en gran medida en secreto y apenas aparece en las redes sociales. Tiene dos hijas adolescentes de un matrimonio del que se divorció en 2022. A finales de 2023, Tuchel apareció en público por primera vez con su nueva pareja, una mujer brasileña.

La gran experiencia futbolística de Tuchel es indiscutible. Sin embargo, no es -como Jürgen Klopp- "el mimado de todos", sino una persona con ciertas asperezas de carácter, e inquebrantable en sus planteamientos. Es "un mal perdedor", según admitió él mismo alguna vez. "Es una persona que quiere mejorar constantemente", dijo su antiguo jugador en el Mainz, Bo Svensson. Como ha demostrado el pasado de altibajos de Tuchel en sus anteriores clubes, no todo el mundo puede lidiar con su forma de ser. En este sentido, el compromiso de Tuchel como seleccionador inglés no es sólo un experimento en términos deportivos, sino también en términos humanos.

(gg/cp)