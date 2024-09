Thomas Müller: leyenda y hombre récord del Bayern Múnich

El apellido Müller tiene un lugar especial en el Bayern Múnich. Si bien en las inmediaciones de la Allianz Arena existe la estatua de un tal Gerd Müller, el máximo goleador histórico del club con 570 anotaciones, parece que va siendo tiempo de hacer espacio para una más: el Thomas de nuestros tiempos.

Hombre récord y el más laureado

Desde hace quince años, Thomas Müller es uno de los pilares del multicampeón alemán. Hoy la etiqueta de leyenda del Bayern Múnich le calza como una prenda mandada hacer a la medida. Si de números se trata, hablamos del jugador que más apariciones registra con su club. La fecha pasada, al jugar su partido 710, dejó atrás a Sepp Maier para convertirse en el jugador con récord de presencias para el club muniqués.

A lo largo de estos años Müller no se ha cansado de levantar trofeos. Con el Bayern Múnich lo ha hecho en 32 ocasiones: 12 títulos de Bundesliga, seis Copas de Alemania, dos Champions League, dos Mundial de Clubes, dos Supercopas de la UEFA, y ocho Supercopas de Alemania. A esto habría que sumar la gloria máxima de haber sido campeón del mundo en el Mundial de Brasil 2014.

Robert Lewandowski junto a Thomas Müller, una dupla de alto calibre en el Bayern Múnich, febrero de 2022. Imagen: Roger Petzsche/Picture Point LE/imago images

Junto a Toni Kroos y Manuel Neuer, Thomas Müller es el futbolista alemán más laureado de la historia.

El nuevo jugador récord con 710 partidos oficiales también ha sido autor de 150 goles en Bundesliga. Pero la marca se extiende igualmente a lo largo de las 174 asistencias conseguidas, la mayoría de ellas con especial dedicatoria para un Robert Lewandowski que llegaría a superar la marca de Gerd Müller como máximo anotador del club en una temporada de Bundesliga (41 goles).

El humilde número 25 del Bayern

Precisamente hoy viernes 13 de septiembre de 2024, el protagonista de esta historia cumple 35 años. Excompañeros como Bastian Schweinsteiger y la Federación Alemana de Fútbol se toman el tiempo de dedicarle un mensaje en redes sociales.

Quién iba a pensar que el chico que llegó desde Pähl, Oberbayern, es ahora el que jugó más partidos para el club. En un inicio nadie parecía creer en el que llevaba la camiseta 25. Burlón y descarado a su manera, el propio Müller se mofa de portar dicho número: "Tengo el 25 porque me lo dieron cuando me sumé, probablemente porque el gerente del equipo supuso que no estaría con ellos por mucho tiempo. Pero se equivocó”, dijo al margen de su nueva marca de partidos jugados.

De hecho, en China lo apodan "Erwa”, que quiere decir descarado o sinvergüenza, una característica cien por ciento certificada por sus compañeros de vestidor. El bromista Müller incluso tiene fama de serlo, sin importar si se trata del Bayern o la selección alemana, de la cual se retiró tras la reciente Eurocopa luego de 131 partidos y 45 goles con el combinado teutón. Con su club el contrato se extiende hasta 2025, ¿podrá Müller levantar la "ensaladera” de campeón alemán por decimotercera ocasión conquistar la Liga de Campeones en Múnich el próximo año? La misión que parece todo menos una broma.

Thomas Müller celebra con Alemania el campeonato del mundo en Brasil 2014 ante Argentina. Imagen: Andreas Gebert/dpa/picture alliance

Quién iba a pensar que el chico ninguneado por Diego Maradona en 2010 habría de convertirse en un jugador de época. A Müller se le reconoce la mentalidad por encima del estilo, la eficacia por encima del físico atlético. Uno de los líderes del fútbol de nuestros tiempos sin abrumantes reflectores, pero capaz de explicar la mentalidad del fútbol alemán: "En Alemania no creemos en las superestrellas. Desde pequeños nos enseñan a jugar en equipo, no a brillar solos. Por eso no se ven muchos jugadores alemanes que ganen el Balón de Oro. Pero también por eso se ven cuatro estrellas en nuestra camiseta.”