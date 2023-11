Thomas Müller anuncia que planea retirarse en 2025

El atacante alemán Thomas Müller no planea dejar el fútbol por el momento, pero al mismo tiempo ya vislumbra el final de su carrera.

Thomas Müller, icono del fútbol alemán y campeón del mundo con Alemania en el Mundal de Brasil, anunció que quiere continuar su carrera después de que finalice su contrato con el Bayern de Múnich el próximo verano.

"Definitivamente quiero seguir jugando un año más después de 2024. Al menos ese es mi plan", dijo el atacante alemán al Sport Bild: "Todavía me divierto jugando al fútbol, y espero que se note", afirmó Müller.

Nada seguro con el Bayern

Según Sport Bild, una ampliación de contrato del jugador con el Bayern de Múnich no es un hecho seguro, pero los directivos del multicampeón bávaro planean iniciar negociaciones con el entorno de Müller en "las próximas semanas”. Müller también podría salir del club de Múnich si las condiciones son las adecuadas. Según sus declaraciones a Sport Bild, no descartaría pasar a otro club de la Bundesliga o a un equipo internacional de primer nivel.

Menos minutos con Tuchel

Actualmente, Müller ya no es tan requerido por el actual entrenador del Bayern, Thomas Tuchel, y hasta ahora ha jugado 329 minutos en el actual torneo de la Bundesliga, marcando un gol y dando cuatro asistencias. "Está claro que me molesta cuando no estoy en el campo", dijo el jugador de 34 años: "Actualmente tenemos casi un exceso de jugadores de calidad en el lado ofensivo. Todos tenemos que tragarnos esa realidad a veces".

EL(sid)