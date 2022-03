"The Power of the Dog" gana el Bafta a major película

La cineasta Jane Champion ganó este domingo (13.03.2022) el Bafta a mejor dirección, gracias a su cinta "The Power of the Dog", que se llevó también el premio a mejor película en la 75 edición de los premios de la Academia del Cine Británico.

Champion no asistió a la gala y fue Benedict Cumberbatch, protagonista de la película, quien recibió la máscara dorada y leyó un discurso escrito por la directora neozelandesa, que es la tercera mujer en ganar el premio.

"Encanto" ganó el premio a mejor película de animación. El de mejor actriz protagonista fue para Joanna Sacanlan por su interpretación en "After Love". El de actriz secundaria se lo llevó la puertorriqueña Ariana Debose por su papel en la nueva versión de "West Side Story", dirigida por Steven Spielberg.

Will Smith ganó el Bafta a mejor actor protagonista por su interpretación de Richard Williams, padre de las hermanas Williams, en "King Richard". "Drive My Car", del japonés Ryûsuke Hamaguchi, se llevó al permio a mejor película en habla no inglesa, imponiéndose a "Madres paralelas", de Pedro Almodóvar.

La alfombra roja sirvió de altavoz a las protestas por la invasión rusa de Ucrania. "Apoyamos a la gente en Ucrania y apoyamos a la Academia de Cine de Ucrania", dijo el presidente de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA), Krishnendu Majumdar. (efe/rtr)