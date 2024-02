"The Duke" y una simple entrada: dos tesoros del Super Bowl

Patrick Mahomes y Brock Purdy lanzarán el balón "The Duke" este domingo en el Super Bowl. Las entradas pordían alcanzar precios récord.

'The Duke' es el nombre del balón de la NFL. Wilson lo produce desde 1941. Es la colaboración más larga en la historia del deporte estadounidense. Más de 700.000 unidades se realizan a mano cada año. Este domingo será el arma de Patrick Mahomes y Brock Purdy en el Súper Bowl de Las Vegas.

El balón se produce a mano en la fábrica de Wilson en Ada (Ohio), con un ritmo de hasta 2.500 unidades por día. Su nombre, 'The Duke' (el Duque), honra a una de las figuras más representativas de la historia de la NFL y exdueño de los New York Giants, Wellington Mara. El directivo estaba apodado 'The Duke' por llevar el nombre Wellington, como el célebre Duque, según relata la empresa.

La marca estadounidense, cuyo cuartel general está en Chicago, arrancó el año pasado la edificación de una nueva fábrica ultramoderna en Ada para la producción de 'The Duke'. Los precios de venta al público de los balones oscilan entre los 45 y los 249 dólares por una edición especial realizada en ocasión de la gran final de Las Vegas.

700.000 balones por año

Los balones oficiales se realizan a mano con un proceso de cinco pasos que involucra a más de veinte trabajadores. Los especialistas de la marca estadounidense cortan el cuero en cuatro partes y cosen las piezas antes de darles la vuelta con la ayuda de una máquina de vapor para suavizar el material. Luego, se introduce la cámara de aire y se cierra el balón con unos cordones blancos. Finalmente, el ovoide se infla y se moldea para que alcance la forma ideal.

Patrick Mahomes y Travis Kelce luego de ganar el campeonato de la Conferencia Americana de la NFL Imagen: Alex Brandon/AP/picture alliance

La forma produce hasta 2.500 balones por día y más de 700.000 por año, según datos publicados por la empresa de Chicago.

Para hacer frente a la gran demanda, la compañía arrancó en 2023 las obras para edificar una nueva fábrica en Ada que ocupará una zona de 80.000 pies cuadrados (7.4 kilómetros cuadrados) y que debería estar lista en mayo de este año, informa la marca.

Piezas de colección

En ocasión del Súper Bowl del Allegiant Stadium, Wilson realizó unas ediciones especiales del balón que incluyen el logotipo de la gran final de Las Vegas y los nombres de los dos equipos.

Los aficionados pueden elegir entre tres versiones: una de los Chiefs, una de los 49ers y otra con los nombres de ambas franquicias.

¿El precio? 249,95 dólares, impuestos excluidos.

Se trata de una pieza de colección que, no obstante, no será la auténtica usada el domingo en Las Vegas. La empresa destaca que es "lo más cercano al balón oficial que un aficionado puede conseguir".

Las entradas cuestan una fortuna

Los Kansas City Chiefs y los San Francisco 49ers se enfrentarán el domingo en la edición número 58 del Súper Bowl, organizado en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con capacidad para 65.000 espectadores.

Aunque en la última semana los precios de las entradas han bajado hasta un 15 %, el billete más barato para el Allegiant Stadium se vendía el último miércoles por más de 6.500 dólares en la plataforma de venta en línea TicketSmarter.

Los compradores de entradas para el Super Bowl se enfrentan a un aumento de precios para el partido de campeonato del domingo debido al escenario deslumbrante con luces de neón del anfitrión por primera vez, Las Vegas, y a las esperanzas de los fanáticos de los 49ers de revertir su derrota de 2020 ante los campeones defensores Kansas City Chiefs.

La posible presencia de Taylor Swift en el Super Bowl llevó los precios de las entradas hasta las nubes Imagen: Julio Cortez/AP/picture alliance

La plataforma de reventa de entradas StubHub predijo que podría acabar siendo el Super Bowl más caro de la historia, con un precio medio de venta de entradas de alrededor de 8.600 dólares, ligeramente por encima del precio del Super Bowl de Los Ángeles hace dos años.

"La demanda continúa aumentando... ciertamente, no se puede comparar con el año pasado, la actual es mucho más alta", dijo a Reuters Adam Budelli, portavoz de StubHub. "El precio promedio de las entradas vendidas es de alrededor de 8.600 dólares, lo cual está en línea y ligeramente por encima del Super Bowl de Los Ángeles hace dos años. Así que actualmente, vamos a un ritmo que puede terminar siendo el más caro de la historia, pero aún es un poco temprano para afirmarlo."

Editado por Enrique López con información de EFE y Reuters