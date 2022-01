Test rápidos de antígenos para detectar la ómicron: ¿es suficiente un hisopo nasal?

La variante ómicron, que se propaga rápidamente, ha hecho que dependamos más de las pruebas rápidas de antígenos realizadas en casa para saber si tenemos COVID-19. Pero ¿deberíamos pasarnos un hisopo por la garganta además de por la nariz? Acá indagamos sobre el creciente debate.

La respuesta rápida: por ahora, la orientación depende de dónde se viva. Aun así, las pruebas de antígenos siguen siendo una poderosa herramienta para hacer frente a la pandemia.

Virus infectaría primero la garganta y su saliva

Algunos científicos han dicho que la gente puede transmitir la ómicron cuando ha infectado su garganta y su saliva, pero antes de que el virus haya llegado a la nariz, por lo que el hisopado de las fosas nasales al principio de la infección no lo detectará.

Un pequeño estudio reciente realizado en EE. UU. respalda esta opinión. Las pruebas de PCR de la saliva de 29 personas infectadas con ómicron detectaron el virus una media de tres días antes de que las muestras de nariz dieran positivo en las pruebas de antígeno, o de flujo lateral.

No obstante, esto no significa que haya que dejar de seguir las instrucciones que vienen con el kit de prueba. Por ejemplo, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) dice que las personas no deben utilizar las pruebas rápidas de antígenos para tomar muestras de su propia boca.

Debate sobre el uso del hisopo en la garganta

Por su parte, como resultado de estudios recientes, algunos expertos en Estados Unidos han aconsejado, de todos modos, que los usuarios de las pruebas de antígenos pasen un hisopo por la garganta antes de pasar un hisopo por la nariz, agregando que otros países, incluido el Reino Unido, han aprobado pruebas rápidas de antígenos que utilizan hisopos de garganta y han publicado instrucciones muy cuidadosas sobre cómo hacerlo.

"Personalmente, me froto la garganta y la nariz para obtener la mejor sensibilidad cuando uso las pruebas de venta libre en casa", dijo Michael Mina, epidemiólogo de Harvard. "Hay riesgos asociados a eso, pero la biología nos dice que podrían obtener una mejor sensibilidad antes".

La FDA ha expresado que los usuarios de test en casa deben seguir las instrucciones de los fabricantes.

Preocupación por la seguridad del hisopado de la garganta en casa

En Israel, un alto funcionario de salud ha dicho que las personas que se autoanalizan para detectar el COVID-19 deben tomar muestras de la garganta y de la nariz cuando utilizan las pruebas rápidas de antígenos, incluso si esto va en contra de las instrucciones del fabricante.

Aun así, la FDA, que solo ha autorizado pruebas de antígenos que utilizan muestras nasales, ha expresado su preocupación por la seguridad del hisopado de la garganta en casa, diciendo que los usuarios deben seguir las instrucciones de los fabricantes.

Por su parte, Alemania ha mostrado cautela. El ministro de Sanidad ha dicho que estudiarán la fiabilidad de las pruebas rápidas de antígeno para detectar la variante ómicron y publicarán una lista de los productos más precisos.

Conclusión

En general, las pruebas rápidas tienen una sensibilidad menor que las pruebas de PCR procesadas en laboratorio, lo que significa que producen más falsos negativos. Pero si el resultado es positivo, es casi seguro que se trata de COVID-19, lo que convierte a las pruebas de antígenos en una poderosa herramienta para hacer frente a la pandemia, ya que la demanda de pruebas de PCR debido a ómicron abruma a los laboratorios.

Respecto al frote de garganta, lo más seguro sigue siendo poner atención a las indicaciones de los fabricantes de las pruebas rápidas de antígenos. Y ante las dudas, cuantas más pruebas rápidas se realicen, más se reducirán las posibilidades de obtener un falso negativo, y cuantas más veces se realicen pruebas negativas a lo largo de varios días, más se puede confiar en que no se está propagando el COVID-19.

FEW (Reuters, VOX, medRxiv)