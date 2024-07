Las piezas reflejan las culturas de los pueblos que vivieron en Crimea desde el siglo V a. C. hasta el siglo VII d. C. Muchos objetos provienen de las tumbas de personas que alguna vez fueron ricas. Por ejemplo, estos pendientes del siglo I d. C., elaborados en oro y cristal. Los escitas eran un pueblo ecuestre de las estepas al norte del Mar Negro.