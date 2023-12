Tesla llama a talleres a casi todos sus autos en EE.UU.

Tesla llamó a talleres (recall) a casi todos los vehículos que vendió en Estados Unidos, más de 2 millones en toda su línea de modelos, para reparar un sistema defectuoso que se supone garantiza que los conductores presten atención cuando usan el piloto automático.

Documentos publicados el miércoles por los reguladores de seguridad de Estados Unidos dicen que la compañía propiedad de Elon Musk aplicará una actualización de software para solucionar los problemas.

El llamado a talleres se produce después de una investigación de dos años por parte de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras sobre una serie de accidentes que ocurrieron mientras el sistema de conducción parcialmente automatizada Autopilot estaba en uso. Algunos fueron mortales.

Controles y alertas adicionales

El llamado a talleres cubre los modelos de Tesla Y, S, 3 y X producidos entre el 5 de octubre de 2012 y el 7 de diciembre de este año. La actualización de software incluye controles y alertas adicionales "para alentar aún más al conductor a cumplir con su responsabilidad de conducción continua", según los documentos.

El piloto automático incluye funciones llamadas Autosteer y Traffic Aware Cruise Control, con Autosteer diseñado para su uso en autopistas de acceso limitado cuando no está funcionando con una función más sofisticada llamada Autosteer en calles de la ciudad.

La actualización de software aparentemente limitará dónde se puede utilizar Autosteer. "Si el conductor intenta activar el Autosteer cuando no se cumplen las condiciones para ello, la función alertará al conductor de que no está disponible mediante alertas visuales y audibles, y el Autosteer no se activará", decían los documentos del llamado.

Los documentos estipulan que los investigadores de la agencia se reunieron con representantes de Tesla a partir de octubre para explicarles las "conclusiones provisionales" sobre la reparación del sistema de seguimiento.

EL(ap)