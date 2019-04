Terroristas con doble nacionalidad podrán perder la alemana

¿Qué tan poderoso es el pasaporte de su país?

42. Colombia

Panamá (34), Paraguay (34), El Salvador (36), Honduras (37) y Guatemala (39) están mejor posicionados que Colombia en este listado de Arton Capital. Desde diciembre de 2015, los colombianos pueden ingresar sin visa a 30 países de Europa. Que no se exija visado no significa, en todo caso, que los países no puedan rechazar a algún ciudadano extranjero.