Tensiones diplomáticas entre Rusia y la OTAN

"Estas acciones no nos permiten hacernos ilusiones acerca de la posibilidad de normalizar las relaciones y retomar el diálogo con la OTAN. Más bien, las socavan casi por completo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según Peskov, las declaraciones de la OTAN sobre Rusia son "contradictorias", porque por una parte hablan del deseo de normalizar relaciones y por otra, toman acciones que impiden avanzar en esa dirección.

Rusia prometió la víspera responder a la OTAN, tras la expulsión de ocho diplomáticos que en realidad eran "funcionarios de inteligencia rusos no declarados".

"Aún ayer los líderes de la OTAN hablaban de la importancia de una desescalada en las relaciones con Rusia y abogaban por la reanudación del diálogo en el marco del Consejo Rusia-OTAN, así como el envío de un embajador a Bruselas", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Alexandr Grushkó.

"Si antes alguien creía en la sinceridad de estas declaraciones, hoy ya no lo hace nadie", añadió, citado por el diario Kommersant. En 2018, la OTAN ya expulsó a siete diplomáticos rusos en respuesta al envenenamiento del exespía Serguéi Skripal en Salisbury, al sur de Inglaterra.

OTAN advierte contra Rusia y China

"Nos enfrentamos a una competencia estratégica creciente, un autoritarismo en avance y una inestabilidad generalizada, impulsado por un comportamiento ruso más agresivo y una China cada vez más asertiva", alerto, por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la apertura de una reunión del Consejo del Atlántico Norte con los asesores de seguridad de los países miembros, este jueves (7.10.2021).

Según el político noruego, "estas tendencias tienen implicaciones importantes para nuestra seguridad, nuestras democracias y nuestro estilo de vida." Y "solo se pueden abordar con éxito si trabajamos juntos”, recalcó.

La OTAN confirmó este miércoles la expulsión de ocho diplomáticos rusos de la embajada de Rusia ante la Alianza por ser presuntos espías. Además, la OTAN redujo la cantidad total de diplomáticos que Rusia puede acreditar ante la Alianza a diez.

"La decisión no está vinculada a ningún acontecimiento en particular, pero hemos descubierto que son agentes de la inteligencia rusa no declarados, bajo cobertura, y hemos comprobado que ha habido un aumento de las actividades malintencionadas de Rusia, al menos en Europa. Teníamos que reaccionar", dijo Stoltenberg a los periodistas este jueves.

"Punto más bajo desde el final de la Guerra Fría"

Stoltenberg había reconocido un día antes que las relaciones de la alianza transatlántica y Rusia están en "su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría", con Moscú cada vez "más agresivo" en el exterior y más "represivo" a nivel doméstico.

"Creo que debemos darnos cuenta de que la relación entre la familia transatlántica y Rusia está en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría", afirmó en una conferencia en la Universidad de Georgetown, en Washington.

Hoy, Stoltenberg recordó que, en la reunión de líderes aliados de Bruselas de junio pasado, reafirmaron que la OTAN "sigue siendo el foro transatlántico único, esencial e indispensable para consultas y acciones conjuntas" en relación con "todos los asuntos vinculados a nuestra seguridad individual y colectiva."

Apuntó que, entonces, acordaron igualmente seguir ampliando y profundizando sus consultas, incluyendo a través de "compromisos más frecuentes a alto nivel", como es el Consejo del Atlántico Norte de hoy con los asesores de seguridad nacionales.

rml (efe, afp)