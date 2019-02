Tener dos empleos, una tendencia al alza en Alemania

Cuando Anna Schmidt (nombre modificado), de 43 años, llega a casa después del trabajo en una semana de 40 horas el viernes por la tarde, cocina rápidamente para sus dos hijos, se cambia de ropa, tal vez descansa un poco y luego debe irse a otro trabajo. La asistente de un abogado trabaja el fin de semana en el guardarropa durante los eventos de carnaval. "Desde hace diez años he tenido trabajos a tiempo parcial durante todo el año porque el dinero nunca ha sido suficiente para alimentar, vestir, etc. a tres personas", dice Schmidt en una entrevista con DW. Para ella, esto a menudo significa tener una semana laboral de siete días. "No puedo permitirme no tener un segundo empleo", dice durante la entrevista.

Schmidt es parte de los 3,4 millones de pluriempleados en Alemania, es decir, personas que tienen más de un trabajo, según datos de la Agencia Federal de Empleo. En 2003 había casi 1,4 millones de pluriempleados, y entretanto el número se ha duplicado con creces. La mayoría de ellos tiene un trabajo principal con el que paga las contribuciones a la seguridad social, y un trabajo adicional. Se trata de un trabajo a tiempo parcial, que suele ser un "minijob", es decir, un trabajo de máximo 50,9 horas al mes y un salario de hasta 450 euros.

Las razones del incremento de los "minijobs" son varias, según Enzo Weber, del Instituto de Investigación de Empleo (IAB). "El primer 'minijob' está exento completamente de impuestos para el empleado, y ese es un subsidio tan grande que, por supuesto, mucha gente lo quiere".

Anna Schmidt gana 2.600 euros brutos en su trabajo, pero al final recibe alrededor de 1.650 euros y la mitad de estos son para pagar el alquiler. Nunca recibió mantenimiento para sus dos hijos, por lo que siempre tuvo un segundo o tercer trabajo, como camarera, cajera o en otras áreas de servicio. "Nunca fue por lujo, ahorro o vacaciones, sino dinero para sobrevivir", dice Schmidt.

No se puede cuantificar cuánta gente en Alemania tiene varios trabajos debido a dificultades financieras, dice Weber. "En promedio, sin embargo, observamos que los solicitantes de segundos empleos ganan significativamente menos en su trabajo principal que otras personas que no tienen un trabajo a tiempo parcial", dice el experto. "Lo que sugiere que muchas personas dependen de este dinero adicional". Más de cuatro millones de empleados a tiempo completo trabajan en Alemania por un salario bajo, aproximadamente uno de cada cinco personas. Ganan menos de 2.200 euros brutos al mes.

Las personas que trabajan sobre todo en el área de servicios, educación, salud o asuntos sociales o con tareas administrativas, tienen, a menudo, más de un trabajo, dice Weber. En el sector de la restauración, la recreación y el comercio minorista, ganan unos pocos cientos de euros al mes.

Otros trabajadores, como Nathalie Dederichs, tienen dos trabajos para tener más variedad. Dederichs trabaja en un asilo durante 32 horas a la semana. Además, tiene un mini-trabajo de seis noches por mes en una vivienda compartida para personas con discapacidad intelectual o epilepsia. Dederichs ya había comenzado a trabajar de manera parcial durante sus estudios. Ella no depende necesariamente del dinero extra, "pero encuentro la diferencia entre los dos trabajos muy agradable".

Alemania a la cabeza

A nivel internacional, casi ningún otro país tiene tantos pluriempleados como Alemania. "Si nos fijamos en toda Europa, Alemania está sola a la cabeza. Ningún otro país en Europa registra ese crecimiento", dice Weber, y agrega que el porcentaje de pluriempleados en los Estados Unidos no es tan alto como en Alemania.

A pesar de que el número de pluriempleados está creciendo, Weber señala: "Hay más de 40 millones de personas en el mercado laboral alemán, por lo que no es un fenómeno de la gran mayoría de los trabajadores, pero es algo que aumenta constante y significativamente ".

