Tedesco: Thibaut Courtois no jugará la Eurocopa

El seleccionador belga Domenico Tedesco definitivamente no podrá contar con su portero estrella Thibaut Courtois en el próximo Campeonato Europeo de Fútbol en Alemania (del 14 de junio al 14 de julio). El portero del Real Madrid, que recientemente tuvo que tomarse varios meses de descanso debido a una rotura del ligamento cruzado, no entra en los planes del ex entrenador de la Bundesliga para la fase final. El mantel entre Tedesco y Courtois ya estaba cortado antes de la lesión del portero.

"Ya se ha dicho todo sobre el tema. Tanto los que están dentro como los que están fuera pueden hacerse una idea general", afirmó el martes el germano-italiano Tedesco, de 38 años, en una conversación virtual con representantes de los medios alemanes: "No quiero jugar al ping-pong. Estoy en paz con eso".

La ruptura entre Tedesco y Courtois se produjo en junio del año pasado. En ese momento, Tedesco, que llevaba poco tiempo en el cargo, había nombrado a Romelu Lukaku, no a Courtois, como capitán sustituto en ausencia de la gran estrella Kevin De Bruyne. Courtois abandonó luego la selección antes del partido de clasificación para la Eurocopa en Estonia (3-0) y lanzó serias acusaciones contra Tedesco.

Tedesco aclara su futuro

Courtois ya había descartado desde diciembre pasado participar en la Eurocopa; el jugador de 31 años alegó oficialmente su grave lesión. "Nos dio seguridad en la planificación", dijo Tedesco: "Nos estamos centrando en los chicos que están en forma".

A pesar del conflicto con Courtois y los informes de supuesto interés de los grandes clubes europeos, Tedesco ve su futuro en Bélgica. "He ampliado y he enviado así una señal clara a todos", afirmó el ex entrenador del Schalke 04 y del RB Leipzig, refiriéndose a su contrato, que fue ampliado en marzo hasta el Mundial de 2026: "Me siento muy cómodo".

En el Campeonato de Europa, los belgas se enfrentarán en la fase de grupos a Eslovaquia, Rumanía y Ucrania. Tedesco fijó como objetivo mínimo llegar a octavos de final. En el Mundial de Qatar 2022, Bélgica decepcionó al quedar eliminada en la ronda preliminar.

el(SID)