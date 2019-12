Tecnología 5G en Alemania, expasión rezagada

Aunque en Corea del Sur ya hay, desde abril de 2019, cinco millones de usuarios con la tecnología inalámbrica 5G, en Alemania la compañía Vodafone cuenta con unos 10.000 usuarios, dice el portavoz de la empresa, Tobias Krzossa, a DW. Son "early adopter”, es decir, usuarios que quieren usar cuanto antes esa nueva tecnología. De momento, solo hay a la venta unos pocos teléfonos inteligentes con 5G.

Diez millones

Según las tarifas de Vodafone, se puede usar la nueva tecnología, pero en verdad hay todavía muy pocos lugares con cobertura para 5G. Según su portavoz, esto cambiará: "Hasta finales de 2020 queremos que diez millones de personas se conecten a la red 5G (de Vodafone)”. De momento, la empresa tiene alrededor de 30 millones de clientes en Alemania.

En la compañía Telekom prefieren no aportar mucha información al respecto. ¿Cuántos clientes ya usan su red 5G? No saben o no quieren decirlo. El hecho de que 500.000 clientes hayan comprado una tarifa que incluye el uso de 5G no dice nada sobre el uso real de dicha tecnología. Sin embargo, con el número de antenas sí que ofrecen información: a finales de 2019 serán 450 y de 2020, 1.500, como mínimo.

Primero, las ciudades

Telekom se centrará, sobre todo, en la ampliación de la red 5G en las ciudades. Su objetivo es abarcar las capitales de los 16 Länder. Telefonica, con la marca O2, el tercer proveedor de telefonía más importante de Alemania, también quiere empezar por las zonas urbanas. No ofrecen todavía 5G, pero lo harán a partir de 2020. Hasta 2022, las 30 ciudades más importantes contarán con dicha tecnología.

Huawei, un caso problemático

Un obstáculo para la expansión de la red es el estatus de Huawei. Con Nokia, de Finlandia, y Ericsson, de Suecia, la compañía china es uno de los principales proveedores de equipamiento de comunicación móvil. A diferencia de en EE. UU., Huawei no está excluido de construir una red 5G en Alemania, pero, al igual que sus competidores, debe estar certificado por la Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI).

El pasado martes (17.12.2019), la canciller Angela Merkel dijo al respecto: "Estoy, en principio, en contra de la exclusión de una empresa. Pero estoy a favor de que hagamos todo lo posible para garantizar la seguridad".

Todavía se desconoce cuándo se tomará la decisión, algunos observadores esperan que sea a mediados de 2020. Sin embargo, esta incertidumbre contribuye al hecho de que los operadores móviles estén reacios a expandir sus redes. Deutsche Telekom, por ejemplo, anunció en diciembre que "actualmente no está firmando ningún contrato sobre 5G en vista de la situación política en Alemania". El grupo espera "obtener claridad política para la expansión de 5G en Alemania lo antes posible", dijo un portavoz a DW.

En Huawei se ven como líderes en 5G y esperan seguir siéndolo en el futuro. "Hemos estado invirtiendo en 5G desde 2009", dijo el jefe de Huawei, Liang Hua, en una entrevista a DW. "Desde entonces, hemos invertido casi 4 mil millones de dólares en desarrollo", añadió.

En Alemania se seguirá inviertiendo en 2020 en G4 y LTE.

Siempre lento

El desarrollo de una infraestructura 5G en Alemania será bastante gradual. La cobertura nacional de áreas rurales está, en el mejor de los casos, escrita en las estrellas. Estos objetivos coinciden con los requisitos de la Agencia Federal de Redes, la autoridad de supervisión para la industria de la telefonía móvil. Esta no está vinculada a ninguna tecnología en particular y solo obliga a los proveedores a garantizar a fines de 2022 que el 98 por ciento de los hogares y los usuarios de las principales autopistas y redes ferroviarias alemanas tengan acceso a internet a una velocidad de al menos 100 megabits por segundo.

Esta velocidad también se puede lograr con la tecnología 4G/LTE, y teóricamente también es posible hacerlo hasta los 500 megabits. Y esa es una de las razones por las que todos los proveedores de telefonía móvil en Alemania continuarán invirtiendo mucho dinero y energía en la expansión de sus redes LTE en los próximos años.

Aunque todo parece indicar que ampliarán las redes de 5G en los próximos años, se desconocen aún las ventajas que supondrá tener 5G para clientes privados. Muchos expertos ven la quinta generación de tecnología móvil como un requisito previo para la conducción autónoma, en la que los automóviles se podrían comunicar entre sí a tiempo real. 5G también podría usarse en telemedicina, por ejemplo, para reconocimientos médicos o incluso operaciones a distancia.

Para ver videos

En su último "Informe sobre movilidad", el proveedor de equipamiento de red Ericsson no duda de que 5G se establecerá más rápidamente que sus tecnologías predecesoras. "Para fines de 2025, esperamos que haya 2.600 millones de usuarios de 5G en todo el mundo", lo que causará casi la mitad del tráfico de datos móviles del planeta, según el informe.

¿Y qué pueden hacer los usuarios con esta rápida tecnología? Sobre todo, mirar videos, según el informe, ya sean películas, series, publicidad o chats. En 2025, los videos representarán el 76 por ciento de todos los datos móviles, un aumento significativo del 60 por ciento actual.

