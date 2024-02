Taylor Swift hace historia en la noche de los Grammys

Taylor Swift hizo historia este domingo (04.02.2024) en Los Ángeles al ganar el cuarto Grammy de su carrera al álbum del año con su "Midnights", en una gala que tuvo como triunfadoras a las mujeres.

La cantante de 34 años, que anunció durante la gala que lanzará un nuevo disco el 19 de abril, superó con esta victoria a gigantes de la música como Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder en la historia de los Grammy

"Me encantaría decirles que este es el mejor momento en mi vida, pero me siento así de feliz cuando termino una canción", dijo Swift.

"Para mí, el premio es el trabajo. Todo lo que quiero es poder seguir haciendo esto, lo amo y me hace feliz".

Más temprano, la estrella que está girando el mundo con su extremadamente popular "Eras Tour", recogió el gramófono al Mejor álbum de pop vocal.

En una noche dominada por las mujeres, Phoebe Bridgers se coronó con cuatro premios, tres de ellos junto a sus colegas de boygenius, el súpergrupo indie integrado además por Lucy Dacus y Julien Baker que llegó a la cita con seis nominaciones.

Miley Cyurs se llevó los primeros dos Grammys de su exisitosa carrera. Imagen: Mike Blake/REUTERS

Dos gramófonos para Miley Cyrus

Fue además una jornada histórica para la camaleona del pop, Miley Cyrus, quien se llevó los primeros dos Grammys de su carrera con "Flowers", que también cantó en la gala.

Con la poderosa melodía que se volvió un himno entre sus fans, Cyrus se llevó el reconocimiento a la mejor interpretación pop en solitario y el codiciado premio a la Grabación del año, que reconoce la interpretación de una canción.

"Este premio es increíble pero espero realmente que no cambie nada, porque mi vida era hermosa ayer", dijo Cyrus quien agradeció a amigos, colegas y familiares. "Creo que no olvidé a nadie, pero quizás me olvidé de la ropa interior", se despidió.

"Barbie" con tres premios

Aunque Barbie no lanzó una carrera en la música, la muñeca más famosa de todos los tiempos se convirtió en una suerte de ganadora de la noche gracias a la banda sonora de la taquillera película de Greta Gerwig.

La producción se llevó tres premios, entre ellos la Canción del año, con "What I Was Made For?", de Billie Eilish y Finneas O'Connell.

La colombiana Karol G fue otra de las mujeres premiadas de la noche. Imagen: Mike Blake/REUTERS

Para la estrella del reguetón Karol G y el mexicano Peso Pluma también fue una ceremonia de hitos: Ambos se hicieron con los primeros Grammy de sus carreras.

"Es mi primera vez aquí, y mi primera vez sosteniendo mi propio Grammy", dijo una muy emocionada Karol G al sostener el trofeo por mejor álbum de música urbana.

"Espero que sea el primero de muchos más", agregó la colombiana.

La gala de los Grammy, conducida por el comediante Trevor Noah, contó con poderosas presentaciones, entre ellas la de Tracy Chapman y Luke Combs, quienes protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la gala al cantar juntos el clásico de finales de 1980 "Fast Car".

Stevie Wonder y Annie Lenox, entre otros, estuvieron a cargo del momento In Memoriam, que cerró con una enérgica versión de "Proud Mary", de Tina Turner, a cargo de Fantasia Barrino, que sirvió para calentar la fría y lluviosa noche en Los Ángeles.

La noche cerró con el legendario Billy Joel.

jc (afp, efe)