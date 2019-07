Talibanes rechazan negociar directamente con gobierno afgano

Un portavoz de los talibanes dijo este domingo (28.07.2019) que ese grupo solo sostendrá negociaciones de paz con las autoridades de Afganistán una vez que se anuncie la salida de las tropas extranjeras de territorio afgano. De esta manera, quitó respaldo a un anuncio realizado poco antes por las autoridades de Kabul, que incluso pusieron una fecha al inicio de las conversaciones.

El ministro para los Asuntos de la Paz, Abdul Salam Rahimi, había dicho el sábado que el gobierno y los talibanes comenzarían negociaciones en dos semanas más en algún país de Europa, e incluso señaló que la delegación gubernamental tendría 15 miembros. No pasaron muchas horas para que la idea perdiera fuerza, pues Suhail Shaheen, portavoz de la oficina política de los talibanes en Qatar, desmintió esa posibilidad.

"Las conversaciones entre afganos solo comenzarán después de que las fuerzas extranjeras anuncien su salida del país”, sostuvo Shaheen. Otro portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, agregó que "no ha habido ningún acuerdo sobre esa reunión, que no ha sido coordinada con nosotros”. Agregó que solo una vez que se alcance un acuerdo con Estados Unidos, los talibanes hablarán con otros afganos, pero advirtió que cualquier representante del gobierno participará como ciudadano, pues los talibanes no reconocen al Ejecutivo de Kabul, al que consideran un títere de EE.UU.

Estados Unidos tampoco respalda a Kabul

También el enviado especial de Estados Unidos para la Paz en Afganistán, Zalmay Khalilzad, dijo que cualquier conversación entre Kabul y los insurgentes tendrá lugar solo cuando Estados Unidos termine "su propio acuerdo” con los talibanes. Khalilzad ha participado en varias rondas de conversaciones con representantes talibanes en Qatar, donde un lado pide la salida de las tropas extranjeras y el otro pide garantías de que Afganistán no será usada como base terrorista.

Khalilzad, que se encuentra de visita Kabul poco antes de viajar a Doha para participar en otra ronda, dijo que las llamadas negociaciones intraafganas deberán incluir a los talibanes, así como "a un amplio equipo nacional de negociadores que considere a miembros del gobierno, representantes de los principales partidos políticos, además de integrantes de la sociedad civil y mujeres”.

A finales de junio, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, afirmó durante una visita sorpresa a Kabul que espera alcanzar un acuerdo de paz antes del 1 de septiembre, poco antes de la celebración de elecciones generales en el país asiático.

DZC (Reuters, AP, EFE)

