Taiwán es un territorio moderno con relaciones económicas internacionales, pero aislado debido a la política de una sola China. Pekín considera la isla como parte de la República Popular China.

Taiwán es una isla situada en el Pacífico occidental a 160 kilómetros de la costa de China meridional. Tiene el tamaño de los Países Bajos y 23,6 millones de habitantes. La isla es de origen volcánico; dos tercios son montañosos, especialmente la costa oriental. Por ello, las principales ciudades, los puertos y las tierras de cultivo se sitúan principalmente a lo largo de la llana costa occidental, que bordea el estrecho de Taiwán. El clima es subtropical, con mucha lluvia y tifones ocasionales. El estatus de Taiwán con su capital Taipei ha estado en el limbo durante décadas por razones históricas. El gobierno de Pekín considera que Taiwán es una parte inseparable de la República Popular China. De facto, Taiwán se administra bajo el nombre de "República de China". Sin embargo, Taipei no se declara formalmente independiente y no mantiene relaciones diplomáticas con la mayoría de los Estados del mundo. Según la política de la República Popular de una sola China, sólo hay una China en el mundo. Quien mantiene relaciones diplomáticas con Pekín no puede, a su vez, mantenerlas con Taipei. Sólo unos pocos Estados, incluida la Santa Sede en el Vaticano, reconocen a Taipei en lugar de a Pekín. Desde el punto de vista de Pekín, Taiwán ha sido una provincia renegada desde 1949. En ese momento, los nacionalistas derrotados del Partido Kuomintang huyeron del Partido Comunista de Mao a la isla. Allí construyeron un estado, al que llamaron "República de China", como el estado que habían gobernado oficialmente hasta la Segunda Guerra Mundial y también durante la guerra civil, entonces con capital en Nanjing. Hasta ahora, China acepta el statu quo mientras Taiwán no se declare independiente. Sin embargo, Pekín aspira fundamentalmente a la reunificación y nunca ha descartado el uso de la fuerza para lograrlo. La calidad de las relaciones entre la República Popular China y Taiwán varía según la situación política. En general, los nacionalistas del Partido Kuomintang se consideran hoy más amigos de China que el Partido Democrático Progresista (DPP) de la actual presidenta Tsai Ing-wen. El DPP había defendido la independencia de Taiwán en el pasado, pero desde entonces ha abandonado esta pretensión. Taiwán ha tenido una historia turbulenta con muchos cambios de poder. La isla fue descubierta por los portugueses en 1517. Sin embargo, siguió estando habitada casi exclusivamente por pueblos malayo-polinesios hasta principios del siglo XVII. En esa época, los colonos chinos también se asentaron gradualmente en Taiwán. Al mismo tiempo, los holandeses fundaron una colonia en la isla, que existió durante unos 40 años.