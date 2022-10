Tailandia: CNN se disculpa por grabar en guardería de Uthai Sawan

Un equipo del canal estadounidense de noticias CNN se ha disculpado por entrar a grabar sin permiso en la guardería de Tailandia donde una veintena de niñas y niños fueron asesinados el 6 de octubre, mientras que el medio retiró este domingo (09.10.2022) el vídeo con las explícitas imágenes de su portal de internet.

La reportera Anna Coren y el cámara Daniel Hodge fueron interrogados el domingo por la Policía tailandesa tras la denuncia del alcalde de Uthai Sawan, epicentro de la matanza, de que los periodistas entraron sin permiso en la escena del crimen. Las autoridades les retiraron a ambos el visado -de turista que utilizaron para entrar en el país- y les multaron a cada uno con 5.000 bath (132 dólares o 136 euros), antes de proceder a su expulsión.

"Me gustaría ofrecer mis más profundas disculpas a la gente de Tailandia y especialmente a las familias de las víctimas de esta tragedia. Lo sentimos mucho si les hemos causado más dolor y sufrimiento. Nunca fue nuestra intención", declaró a cámara Coren en un vídeo divulgado por los medios locales.

En un comunicado anterior el vicepresidente de CNN, Mike McCarthy, reconoció que los periodistas entraron en la guardería con el consentimiento de unos oficiales de sanidad apostados en el exterior del edificio, aunque estos no "no estaban autorizados a garantizar tal permiso". McCarthy agregó que "si el equipo (de CNN) hubiera entendido que el edificio y las habitaciones era sobrepasar un límite, no habría entrado".

El subjefe de la Policía Nacional, Surachate Hakparn, apuntó la noche del domingo en una comparecencia ante los medios que no se presentarán más cargos contra los implicados, quienes "no tenían intención" de contaminar la escena del crimen y que procedieron a entrar en la guardería a raíz de una falta de entendimiento con los oficiales de sanidad.

Dentro de la escena del crimen, la reportera y el cámara tomaron una serie de imágenes, calificadas como "insensibles", que fueron publicadas en la pieza informativa emitida por la cadena y colgada en su página web. Asociaciones de periodistas en Tailandia criticaron con dureza la "falta de ética" e "insensibilidad" de los trabajadores de CNN.

ama (efe, ap)