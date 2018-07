Túnez no entregará a Alemania al guardaespaldas de Bin Laden

La semana en imágenes (del 9 al 15 de julio de 2018)

Trump adelanta que quiere postular a la reelección en 2020

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo en una entrevista con el diario Mail on Sunday que pretende buscar la reelección en 2020, y aseguró que no ve a nadie “que pueda derrotarme; los conozco a todos y no hay nadie”. También alabó a Kim Jong-un y calificó a la reina Isabel como una “mujer extraordinaria”, quien le confidenció que el “brexit” “es un problema sumamente complejo”. (14.07.2018).