Sylvia Schenk: "La FIFA ha avanzado con Infantino"

Las grandes estrellas alemanas de YouTube

Noveno lugar: The Voice Kids

El programa de casting infantil "The Voice Kids" fue lanzado en 2013 al aire en Alemania por el canal Sat.1. La adaptación para pequeños del "The Voice of Germany" se dirige a niños y jóvenes de entre 8 y 15 años. Como canal de YouTube, "The Voice Kids" llega a 4,8 millones de seguidores.