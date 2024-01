Supremo EE.UU. analizará la inhabilitación de Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos anunció este viernes (05.01.2024) que decidirá si el expresidente Donald Trump puede quedar fuera de la papeleta en las primarias republicanas de Colorado, debido a sus esfuerzos por anular su derrota electoral de 2020, insertando así de lleno al tribunal supremo en la campaña presidencial de 2024.

Los magistrados, de mayoría conservadora, reconocieron la necesidad de llegar a una decisión rápidamente, ya que

los votantes empezarán pronto a votar en las primarias presidenciales en todo el país. El tribunal aceptó admitir a trámite la apelación de Trump en el caso de Colorado.

La decisión coloca al tribunal en la posición de establecer una postura a nivel nacional sobre si Trump puede participar en las elecciones presidenciales de 2024 o si, por el contrario, el papel que jugó en el asalto al Capitolio de 2021 lo hace inelegible.

En un breve escrito judicial, el Tribunal Supremo indica que ha admitido a trámite el caso y que los nueve jueces mayormente conservadores celebrarán una audiencia pública el 8 de febrero para escuchar los argumentos de las partes. La fecha subraya la urgencia de caso que será analizado durante las vacaciones de invierno, que normalmente duran casi un mes.

El 19 de diciembre pasado, la Corte Suprema de Colorado prohibió a Trump figurar en las papeletas de las primarias presidenciales republicanas en el estado debido a su presunto papel en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de sus partidarios.

Abogados alegan que asalto no fue insurrección

Invocó la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, cuya sección tres prohíbe a cualquier persona ocupar un cargo público si ha participado en una "insurrección o rebelión" después de haberse comprometido a apoyar y defender la Carta Magna.

Los abogados de Trump, el favorito para la nominación presidencial republicana, pidieron a la Corte Suprema de Estados Unidos que revoque el fallo. Estiman que "si se mantiene marcará la primera vez en la historia de Estados Unidos que el poder judicial impide a los votantes emitir su voto por el principal candidato de un gran partido en las presidenciales".

Según los letrados, solo el Congreso tiene esta prerrogativa.

Los abogados de Trump también argumentan que la sección tres de la 14ª enmienda no se aplica a Trump como expresidente, que el 6 de enero no fue una "insurrección" y que el magnate "no ha participado de ninguna manera en una insurrección".

jc (afp, ap, reuters, efe)