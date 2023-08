¿Superó Perú realmente la tormenta política y social?

Al grito de “que se vayan todos”, miles de peruanos salieron a las calles a mediados de julio para exigir el adelanto de elecciones. Se registraron enfrentamientos con la Policía y muchos presagiaban una crisis similar a la que hubo en el país andino entre diciembre y enero, que dejó 68 muertos.

En los últimos días no se han vuelto a ver protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. Pero, ¿significa esto que la crisis ha sido realmente superada? “El hecho de que la gente no esté saliendo a protestar se debe a factores económicos, organizativos y, además, tampoco existe un liderazgo al frente de los manifestantes”, explica a DW el analista político peruano Gonzalo Banda.

“Estos meses, por ejemplo, en la sierra se trabaja mucho la tierra. Entre enero y marzo, cuando había más protestas, no había mucho trabajo debido a las lluvias en esas zonas. Esto no significa que ahora la gente quiera que Boluarte y el Congreso se queden o que no se adelanten las elecciones”, agrega.

De hecho, el rechazo al Gobierno de Boluarte ha aumentado, según una encuesta de finales de julio realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), que indica que un 81,6% de peruanos desaprueba la gestión de la presidenta, mientras solo un 10,9% la aprueba. Asimismo, el estudio revela que casi un 80% respalda que Boluarte abandone el poder y se cierre el Parlamento.

Dina Boluarte, presidenta de Perú. Imagen: Britanie Arroyo/El Comercio/GDA/ZUMA/picture alliance ZUMAPRESS.com

Pide perdón y pacto de reconciliación

Por ese motivo, Raúl Tecco, representante en Perú de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán SPD, cree que la crisis se mantiene, pero está sin capacidad de movilización. “La oposición es muy dispersa y la agenda es muy amplia: unos pocos insisten en que el expresidente Pedro Castillo sea repuesto, otros quieren que se vayan Boluarte, el Congreso, que haya elecciones inmediatas y una Asamblea Constituyente, mientras otro grupo solo pide que haya elecciones adelantadas”, afirma Tecco desde Lima.

Con la intención de acercarse más a la población, durante su mensaje a la nación por las fiestas patrias peruanas, Boluarte pidió perdón por las muertes que dejaron las protestas en su contra y propuso un pacto de reconciliación. En dichas protestas, denunciaron distintas organizaciones internacionales, la Policía y el Ejército de Perú usaron la fuerza excesiva contra manifestantes.

“Es un pedido vacío y hasta cierto punto una burla porque la presidenta pide perdón, pero en ningún momento anuncia ningún tipo de reparación”, comenta el analista Banda. En este punto, el experto recuerda que en todos los países donde ha habido procesos de convulsión social y muertes, la verdad se ha abierto paso gracias a comisiones de investigación independientes y a medidas de reparación.

“No puede haber justicia o perdón si no ha habido reparación. También deben haber medidas judiciales, y si estas faltan, se deben tomar medidas políticas. Ningún ministro puso su cargo a disposición después de estas muertes. Cualquier otro gobierno hubiera ofrecido la cabeza de alguno de sus ministros o de su gabinete completo”, reitera el analista.

En cambio, la Policía peruana sigue reprimiendo a los críticos de Boluarte, como ocurrió el último fin de semana, cuando agentes policiales decomisaron pancartas a un grupo pequeño de personas que se manifestaban en la provincia de Junín, donde estuvo de visita la presidenta. Por ello, recuerda Banda, el sentimiento de repulsión es ahora más grande, sobre todo, cuando los polítcos van al interior del país.

Familiares de los manifestantes muertos marcharon también en Lima. Imagen: Rodrigo Abd/AP Photo/picture alliance

Nuevo pedido de destitución

Uno de los temas que está causando actualmente un debate político es el viaje de la presidenta a Brasil para participar de la Cumbre Amazónica. Esto ha sido criticado porque al no contar con un vicepresidente, Boluarte no tiene a quién encargarle el despacho presidencial. Por tanto, sería inconstitucional viajar al extranjero y una causal de destitución, según constitucionalistas peruanos.

Pero el representante de la FES, Tecco, no cree que eso llegue a suceder: “Existe una alianza tácita con un buen sector del Congreso, entre los grupos de derecha y el partido de izquierda que llevó a la presidencia a Castillo, Perú Libre”. La mayoría del Parlamento no estaría interesado en ningún tipo de adelanto de elecciones y la presidenta tampoco. “Además, las Fuerzas Armadas, que juegan un papel importante, y los grupos de poder económico la respaldan”, sostiene Tecco.

El experto Banda coincide y agrega que “la interpretación constitucional depende en este momento de los votos y para que proceda, una bancada necesita dos tercios del número legal de congresistas”. Mientras tanto, un grupo de parlamentarios también ha presentado un proyecto de ley de adelanto de elecciones para julio de 2024. Una iniciativa que tampoco llegaría a tener el respaldo necesario, según los expertos consultados por DW.

“En el Congreso no tienen realmente ganas de adelantar las elecciones. Hasta el día de hoy no hay ni una sola reforma política que hayan aprobado”, recuerda el analista Banda. Lo ideal, añade, sería que Boluarte renuncie y convoque inmediatamente a nuevas elecciones: “Pero eso sería muy audaz y ella no tiene la personalidad para hacer esa movida política”.

