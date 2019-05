Sudafricanos comienzan a votar en sextas elecciones multirraciales

El favorito es el partido gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), antiguo movimiento de liberación bajo el que militó Nelson Mandela, dirigido por el presidente Cyril Ramaphosa.

"Estoy muy emocionada por esta elección, por eso he venido pronto por la mañana sin tomar ni el desayuno. Voto para tener palabra, si no votas no puedes quejarte", explicó a Efe Sophy Baloyi, una vecina del distrito de antiguos guetos negros de Soweto (Johannesburgo) que hacía cola con otra veintena de personas para votar a primera hora en la Escuela Primaria Hitekani. Allí ejercerá su derecho al sufragio dentro de unas horas el presidente Ramaphosa, originario de Soweto.

"Estoy impaciente por votar por mi partido. El CNA va a ganar. Voy a votar al CNA, siempre lo he hecho. Han hecho mucho por mí", contó en el mismo colegio electoral otra votante, Violet Netshiwane. "Yo creo que Ramaphosa está haciendo su mejor esfuerzo para arreglar las cosas, incluido todo lo que hemos pasado como la corrupción. Él está preparado", agregó Netshiwane.

Todos los sondeos apuntan a que el CNA logrará una nueva mayoría parlamentaria que permitirá a Ramaphosa continuar en el poder, pese a los escándalos de corrupción que golpearon al partido en los últimos años y los pobres datos económicos del país.

Récord de partidos inscritos

Aunque hay un número récord de 48 partidos inscritos (19 más que en los comicios de 2014), las principales alternativas al CNA son la Alianza Democrática (AD, centro), de Mmusi Maimane; y los Luchadores por la Libertad Económica (EFF, siglas en inglés), de Julius Malema (extrema izquierda). Los votantes eligen hoy a sus representantes para la Asamblea Nacional (Cámara baja). Esta, a su vez, se encargará después de elegir por mayoría al presidente, con un mandato para cinco años.

También se votan los parlamentos provinciales y se anticipan duras batallas en territorios como el Cabo Occidental -que alberga Ciudad del Cabo, bastión de la AD- y Gauteng, donde están Johannesburgo y Pretoria y hasta ahora siempre bajo control del CNA. Los colegios cerrarán a las 21:00 hora local (19:00 GMT) y los primeros resultados oficiales se esperan para la madrugada del jueves.

