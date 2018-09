Sudán: apelación de mujer en DW TV genera debate sobre inequidad y ataques contra el medio

El programa en árabe de DW "Shabab Talk" está generando controversia en Sudán esta semana, después de que una mujer pronunciara un apasionado discurso en denuncia de la opresión contra las mujeres, mientras hablaba con un erudito islámico durante un programa titulado "¿Qué quieren las mujeres sudanesas?". La protagonista fue Weam Shawky , de 28 años, quien criticó las normas sociales relativas a las mujeres en el país del norte de África, especialmente el acoso generalizado contra las mujeres.

"Cuando camino por la calle y un hombre me trata como un objeto, no como a un ser humano, la persona que le da el derecho de hostigarme está enfermo, no la ropa que llevo puesta", dijo Shawky, dirigiéndose a Mohammed Osman Saleh, que conduce la Sudan Scholars Corporation.

"La ropa que llevo respeta mi humanidad y es parte de mi libertad de elección y no de la elección de la sociedad, con sus tradiciones enfermas y atrasadas", agregó la mujer.

El video del segmento se volvió viral, con más de 1 millón de visitas en las plataformas de medios sociales, incluidos Facebook, Twitter y YouTube. De hecho, disparó una discusión más amplia sobre la igualdad de género en Sudán.

Un debate acalorado

"Decidimos hablar sobre los derechos de las mujeres en Sudán porque muchas de ellas nos pidieron que abordaramos las diferencias diarias en el tratamiento y la discriminación que experimentan", dijo el presentador de DW, Jaafar Abdul-Karim. Y agregó: "Por ejemplo, los niños de 10 años pueden estar legalmente casados, y todavía hay niñas y mujeres que sufren mutilación genital porque no existe una ley que lo prohíba".

El programa "Shababtalk" - y especialmente las denuncias de Weam Shawky - tuvo gran popularidad en la red. El periodista yemení y presentador de radio Hind al-Eryani elogió el coraje de Shawky para enfrentarse al académico y dijo: "Gran saludo a las mujeres fuertes en Sudán". Otros dijeron que ella representa un símbolo de "valentía y tenacidad" y su argumento fue "súper convincente".

El debate en Internet conduce a amenazas

Sin embargo, otros no estuvieron tan satisfechos con los dichos de Shawky . Varios líderes religiosos en Sudán hablaron sobre el incidente durante sus sermones tradicionales del viernes, incluyendo el imán de Jartum y el predicador de televisión Abdulhay Yusuf. Otro predicador acusó al presentador de "Shabab Talk", Jaafar Abdul Karim, de visitar Sudán para "difundir el ateísmo".

Poco después de que el programa terminó, Saleh dio una conferencia de prensa para ridiculizar el diálogo televisivo, diciendo que representaba a los "enemigos de nuestra cultura".

Para Abdul-Karim, las reacciones positivas son mucho más importantes que los ataques verbales: "Los líderes religiosos usan el lenguaje del odio, pero es motivador ver que las nuevas generaciones están a favor de los derechos de las mujeres".

Sin embargo, los extremistas religiosos profieren amenazas abiertas contra el moderador de DW. La estación asociada de DW Sudania 24, que emitió el programa, sufre amenazas, por lo que ahora está bajo la protección de la policía sudanesa.

"Criminalización de mujeres"

Los grupos de derechos humanos han criticado a las autoridades sudanesas por lo que llaman la "criminalización de las mujeres" en el país.

"La ley sudanesa discrimina a las mujeres y las niñas de diversas maneras, incluso mediante la aplicación de sanciones de la ley Sharia por 'delitos morales', como adulterio o violaciones al código de vestimenta", planteó Human Rights Watch en su informe de 2018.

Redress, una organización con sede en Londres, emitió un informe el año pasado que establece que "la política pública se mantiene deliberadamente vaga para mantenerla abierta al control social por parte de las autoridades".

Lewis Sanders (dg/jov)

