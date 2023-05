Subastan en casi USD 600.000 una guitarra destrozada por Kurt Cobain

Una guitarra eléctrica destrozada en escena por el fallecido líder de la banda de "grunge" Nirvana, Kurt Cobain, se vendió por casi 600.000 dólares, una cantidad 10 veces mayor a la estimada, según informó este sábado (20.05.2023) una casa de subastas en Estados Unidos.

La destrozada Fender Stratocaster negra fue rearmada y restaurada, pero ya no sirve como instrumento, pues no puede ser tocada, dijo a comienzos de mes Kody Frederick, de Julien's Auctions.

El instrumento está firmado por Cobain y sus compañeros de banda, Krist Novoselic y Dave Grohl, e incluye una dedicatoria para su amigo Mark Lanegan, de los Screaming Trees, a quien regalaron el instrumento a finales de 1992, en la gira de "Nevermind".

Un precio inesperado

La casa de subastas dijo que esperaba que el instrumento se vendiera por 60.000 dólares en el remate público realizado en el Hard Rock Cafe de Nueva York. Sin embargo, fue vendida en 595.000 dólares, informó Julien's en un comunicado.

"En el escenario, cuando tocaba, Kurt Cobain era una máquina", recordó Frederick.

No supera a la guitarra más valiosa de Cobain

El alto precio alcanzado, no obstante, palidece frente a los 6 millones que recaudó en 2020 otra guitarra de Cobain, la Martin D-18E de 1959, que usó en el icónico concierto de MTV "Unplugged".

Este instrumento musical, que tiene el récord de ser la guitarra más cara que se ha vendido nunca, fue usado por Cobain poco antes de suicidarse a los 27 años, en 1994.

Los éxitos de Nirvana, muchos de los cuales fueron escritos por Cobain, incluyeron "Come As You Are", "Lithium" y "Smells Like Teen Spirit", un tema que se convirtió en himno para una generación de adolescentes.

JU (afp, efe)