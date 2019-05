Streaming vs. televisión: ¿quién gana?

Las tradicionales cadenas de televisión tienen un grave problema. Según una encuesta mundial realizada por la consultora Simon-Kucher en once países, el interés por la oferta televisiva habitual está disminuyendo drásticamente.

"Más de dos tercios de los encuestados dijeron que para ellos el 'streaming' sustituye la televisión tradicional o lineal", dice Lisa Jäger, experta de medios de comunicación de Simon-Kucher, en entrevista con DW. Son sobre todo los jóvenes los que comparten esa opinión, pero cada vez hay más televidentes de mayor edad que están cambiando sus hábitos. "Los que ya aprendieron cómo funciona el streaming dicen que ya no necesitan la televisión lineal", cuenta Jäger.

Streaming en auge

La experta admite, sin embargo, que su encuesta no es representativa, ya que en ella participaron principalmente los usuarios afines al streaming. Sin embargo, es notable una clara tendencia contra la televisión tradicional. "Solo hay que observar la curva de crecimiento de los proveedores de streaming", dice Jäger. Cada vez más gente lo está probando y luego lo prefiere. "Quien lo ha usado una vez, reconoce claramente su valor agregado", añade.

Según Simon-Kucher, 1.020 millones de personas usaron los servicios de streaming en 2018. Se espera que esa cifra aumente a 1.240 millones para el año 2023. Esto también se refleja en la encuesta: en promedio, casi el 75 por ciento de los encuestados con afinidad por ese tipo de transmisión estuvieron de acuerdo con la afirmación de que para ellos el streaming reemplaza a la televisión tradicional. Singapur (95 por ciento), México (88 por ciento) y Estados Unidos (84 por ciento) son particularmente consecuentes al respecto.

La mayoría de estos usuarios ha llegado incluso a la conclusión de que para ellos "la televisión tradicional ya no es relevante" (ver gráfico).

La importancia de un "precio razonable"

Lisa Jäger: "En países latinoamericanos la voluntad de pago es ligeramente inferior"

"Los servicios de streaming son particularmente populares en países con poca o ninguna oferta atractiva de televisión pública", dice Jäger. "Dado que en todo el mundo los usuarios rechazan la publicidad, prefieren el streaming en lugar de las estaciones de televisión privadas, financiadas a través de la publicidad."

Según el estudio, también hay consenso general sobre el dinero que los clientes están dispuestos a pagar: muchos usuarios encuentran que un precio mensual de unos diez euros es razonable. Solo en los países latinoamericanos la voluntad de pago es ligeramente inferior.

Oportunidades para más proveedores

El estudio incluye uno buena noticia para nuevos proveedores de streaming como Apple TV Plus, que el gigante estadounidense presentó a finales de marzo: los clientes de Netflix, Amazon y otros estarían dispuestos a aumentar sus gastos para nuevas ofertas. Todavía no se vislumbra una canibalización de los competidores entre sí, dice la experta Jäger. "Esta es una buena señal para la industria, aunque la presión competitiva entre los diferentes proveedores de streaming, por ejemplo en Europa y Estados Unidos, es mucho mayor."

También será muy interesante observar la situación cuando este otoño entre otro importante actor estadounidense en el mercado: Disney Plus. "Aunque es probable que el contenido de la oferta de Disney Plus se dirija a un público diferente al del cliente típico de Netflix, no se puede descartar que se produzca una competencia feroz."

