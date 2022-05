Stoltenberg subraya en Davos el error estratégico de Putin

"El pasado diciembre Putin presentó un ultimátum a la OTAN, exigió un tratado vinculante ... la retirada de la OTAN en la parte oriental de Europa y parar la ampliación. Quería menos OTAN en sus fronteras y ahora está obteniendo más OTAN en sus fronteras y más miembros. Finlandia y Suecia han anunciado su candidatura al ingreso y esto es histórico", dijo el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg, al intervenir en el Foro de Davos.

También subrayó que el presidente ruso "no ha conseguido sus objetivos estratégicos en Ucrania. Quería entrar en Kiev y cortarle la cabeza al Gobierno... quería una operación militar rápida y ahora Rusia tiene una guerra larga y onerosa".

Stoltenberg dijo que "la guerra de Putin contra Ucrania ha destrozado la paz en Europa, es un cambio radical para el orden mundial", y por ello, la OTAN tiene dos tareas fundamentales: "prestar apoyo a Ucrania y evitar que la guerra se intensifique".

"Debemos asegurarnos de que esta terrible guerra no escale y se convierta en una guerra plena entre Rusia y Europa. Por eso queremos apoyar a Ucrania pero no vamos a enviar tropas sobre el terreno, no vamos a involucrarnos directamente", dijo en respuesta a una pregunta sobre esa posibilidad.

Sánchez: Suecia y Finlandia irán a cumbre

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó en Davos su propósito de acelerar el proceso parlamentario para aprobar la adhesión a la OTAN de Suecia y Finlandia y afirmó que la voluntad política de los socios es acoger a estos países.

Ante la pregunta de si Suecia y Finlandia estarán en la cumbre de la Alianza Atlántica que se celebrará en Madrid a finales de junio, respondió: "Por supuesto".

Agregó que el principal resultado que se espera en esa cumbre es la unidad entre la OTAN y la UE, definir el concepto estratégico y de la organización hasta 2030.

A su juicio, uno de los principales errores de Putin fue infravalorar la reacción de la UE y la OTAN a la invasión de Ucrania. Por otro lado, recalcó que el desafío de Putin afecta al mundo entero y por tanto se debe compartir esta preocupación con los socios fuera de la UE. Al respecto, dijo que esto es algo que se está impulsando a través del diálogo con líderes latinoamericanos, porque "es un desafío global”.

ers (efe, Europa press)