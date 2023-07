Steinmeier insta a no bloquear bombas de racimo para Ucrania

El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, se pronunció hoy (09.07.2023) en contra de bloquear el suministro de bombas de racimo por parte de Estados Unidos a Ucrania, aunque señaló que la postura del Gobierno alemán de oponerse a su entrega sigue siendo la correcta.

"Considero que la postura alemana de pronunciarse en contra de la munición de racimo sigue siendo la correcta, pero en la situación actual no puede bloquear a Estados Unidos", dijo en una entrevista a la cadena pública alemana ZDF. En la ocasión también recordó que fue él, como ministro de Exteriores socialdemócrata, quien firmó en nombre de Alemania la prohibición de las municiones de racimo en Oslo en 2008 y que, en ese sentido, no puede ser del todo imparcial.

"No se trata de en qué lado estamos en esta guerra. Rara vez estuvo tan claro quién es aquí el agresor y quién la víctima y que nosotros tenemos que estar del lado de la víctima", agregó, al tiempo que subrayó que "la guerra podría acabar mañana si Rusia retira sus tropas de Ucrania".

"Si Ucrania pone fin a su defensa o si nosotros nos encargamos de que ya no sea capaz de defenderse, será el fin de Ucrania. Esa es la diferencia en la que siempre hay que volver a insistir", dijo. En ese sentido, hay que entender que Ucrania "esté intentando hacer retroceder a las tropas rusas", señaló.

Por otra parte, Steinmeier dijo no tener "nada en contra" de revisar la política hacia Rusia del Partido Socialdemócrata (SPD) y de la gran coalición entre cristianodemócratas y socialdemócratas liderada por la entonces canciller, Angela Merkel. Al respecto destacó que no hubo ni "ingenuidad" ni "servilismo amoroso" hacia Moscú, sino un intento de crear una arquitectura de seguridad en Europa con la implicación de Rusia. La conclusión, "lamentablemente", agregó, es que la seguridad en el futuro de Europa no será junto con Rusia, sino sin ella.

mn (efe, dpa)