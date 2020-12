Sputnik-V: Putin aún no se vacuna porque no se recomienda en mayores de 60 años

En su tradicional rueda de prensa anual, que este año se celebra de manera telemática debido a la pandemia del coronavirus, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo este jueves (17.12.2020) que aún no se ha vacunado contra el coronavirus con la Sputnik-V, pero prometió que lo hará "sin falta, apenas sea posible".

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso, por ahora, no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", dijo el jefe del Kremlin al contestar a un pregunta sobre si se había vacunado.

El mandatario ruso explicó que la vacuna que se emplea en la campaña de vacunación el país, la Sputnik-V, está momentáneamente solo aprobada para personas con un determinado grupo de edad, entre 18 y 60 años.

"A la gente como yo la vacuna todavía no llega", señaló Putin, que el 7 octubre pasado cumplió 68 años.

Indicó que la pandemia del COVID -19 ha causado un "mar de problemas", que Rusia -subrayó- "ha afrontado con dignidad".

"En parte, quizás, mejor que en otros países que con razón están orgullosos de su economía y del desarrollo de sus servicios sociales y sistemas sanitarios", agregó el presidente ruso.

Destacó que "en el mundo no había ningún sistema sanitario preparado" para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus y que el sistema ruso "resulto más eficaz en comparación con los de otros país".

El presidente ruso indicó que si al comienzo de la pandemia contra el coronavirus luchaban 8.300 médicos, actualmente son 150.000 gracias a los programas de perfeccionamiento y a la readecuación de los hospitales para tratar a los pacientes con COVID-19.

En este sentido, destacó la capacidad de Rusia para "movilizar recursos rápidamente".

A día de hoy en Rusia han muerto 49.151 personas de COVID-19 y el país, con un total de más de 2,7 millones positivos por coronavirus, ocupa el cuarto lugar en el mundo por número de contagios detrás de Estados Unidos, la India y Brasil.

JU (efe, afp, dpa)