Spotlight contra el feminicidio: no basta con apagar fuegos

"Diez mujeres son asesinadas por día en México. Hasta el año pasado el promedio fue de nueve diarias”, cuenta a DW Yéssica Sánchez, de Consorcio Oaxaca, una organización de la sociedad civil que vela por los derechos de las mujeres y los derechos humanos en general. "La iniciativa Spotlight de la ONU y de la UE es una oportunidad que hay que agarrar y asumir”, añade.

A solo un año de haberse lanzado en Nueva York la iniciaitiva Spotlight es muy pronto para sacar balance. No obstante, los primeros pasos de estos proyectos internacionales –con un presupuesto de 500 millones de euros para África, Asia, América Latina y el Pacífico- son vistos con ojos esperanzados.

Para la iniciativa Spotlight, pionera en el campo, hubo que priorizar países y problemáticas: en América Latina se definieron programas concretos para erradicar el feminicidio en Argentina, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Un programa especial para el Pacífico y otro para el Caribe fueron lanzados medio año después. Las cifras de 2016 fueron el criterio para elegir los países: 255 en Argentina, 349 en El Salvador, 211 en Guatemala, 466 en Honduras y 2813 en México.

"Sin lugar a dudas, aunque en México comenzó a mediados de 2019, ha arrancado bien porque se enfoca concretamente en política pública, legislación, cultura de la no violencia y protección a defensoras. Pero estamos hablando de proyectos en un municipio del Estado de México y de uno en Chihuahua. La experiencia piloto se compartirá en una segunda fase con Puebla y Veracruz”, explica Sánchez.

"Nos atañe a todos”

Si bien la conciencia del problema ha crecido, "al mismo tiempo la violencia contra la mujer ha aumentado. Es una tendencia global que no excluye a ningún continente. Este es el punto de donde partió Spotlight. Nos atañe a todos. No hay un solo lugar donde nuestra acción no se requiera con urgencia”, decía Federica Mogherini, Alta Representante para la Política Exterior de la UE.

"No hay causa cultural ni ley ancestral que justifique la violencia. Tenemos que ir a lo profundo de nuestras sociedades sabiendo que el cambio es posible”, afirmó la diplomática italiana en el encuentro de la iniciativa al margen de la Asamblea General de la ONU.

¿Por dónde empezar?

¿Pero dónde empezar el cambio? "En cuanto a la gestión pública, hay que empezar por despedir funcionarios viciados de un sistema que invisibilizó el feminicio, negó la desaparición y la tortura sistemática, los ataques a defensores, así como el despojo de tierra y territorio”, sigue Sánchez, directora de esta organización que tiene diez años de experiencia.

"Así como es importante fijar reglas para la inversión en infraestructura, no hay que subestimar la importancia de las prestaciones salariales y las condiciones laborales del personal. Las malas condiciones se decantan en mala atención, maltrato y revictimización”, acota.

Basta de apagar fuegos

"América Latina y el Caribe aglutinan la mitad de feminicidios de todo el mundo. Recibimos de manera muy positiva la iniciativa Spotlight. Es crucial garantizar el acceso a una justicia efectiva, pues el 98% de los casos quedan impunes. Es necesario atacar la raíz de los factores estructurales que permean las sociedades latinoamericanas y que permiten la violencia contra las mujeres”, dice por su parte a DW Garance Tardieu, secretaria ejecutiva de la Red EULAT. Esta red aglutina a muchas organizaciones europeas que vienen abogando desde hace años por que se incluya el problema del feminicidio en la agenda entre América Latina y la UE.

A nivel continental la magnitud del problema es alarmante: de los 25 países con los más altos índices de feminicidio, 14 están en América Latina.

Para Sánchez, la política pública de inversión en infraestructura de protección como albergues ha sido sólo un paliativo. "No se emite órdenes de protección, se saca a las mujeres del contexto violento en vez de sacar al agresor, meterlo a la cárcel o a programas de rehabilitación. No se trata de apagar fuegos”, subraya. "Los refugios son necesarios, pero lo que se requiere es que las mujeres sepan que tienen derechos y que los hombres sepan que no las pueden agredir y que si lo hacen habrá sanciones”, añade.

"Estamos hablando de 3650 víctimas de feminicidio al año. Necesitamos acciones concretas. No podemos permitir más discursos. Esperemos que con la cooperación internacional se pueda ampliar la iniciativa Spotlight al resto de Estados de la República y que los resultados se puedan hacer tangibles”, concluye Sánchez.

