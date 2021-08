Spencer: el filme sobre la princesa Diana debutará en el Festival de Cine de Venecia

Protagonizada por Kristen Stewart, "Spencer” nos muestra los tres días del periodo navideño en Sandringham, donde Diana decidió poner fin a su matrimonio con Carlos. Así, el primer tráiler de Spencer, el esperado drama de la Princesa de Gales, ya fue presentado a pocos días de su estreno en el festival de cine de Venecia este viernes.

El filme está dirigido por Pablo Larraín, el director chileno que anteriormente llevó a Natalie Portman a una nominación como mejor actriz por su aclamado drama Jackie, sobre la vida de Jackie Kennedy tras el asesinato de su marido.

La película también está protagonizada por Sally Hawkins, Timothy Spall y el villano de Poldark Jack Farthing como Charles.

Larraín, cuyos créditos también incluyen Neruda y, más recientemente, episodios de la serie de terror Lisey's Story de Apple TV+, habló con Vulture sobre su preocupación de que el público pueda equivocarse con la película.

"Creo que algunas personas podrían malinterpretarla", dijo. "Antes de ir a ver una película como Spencer, podrían decir: 'Vamos a entender realmente quién era esta persona'. ¡No! ¡Número equivocado! ¡Película equivocada! ¡Nosotros no hacemos eso! Solo tratamos de trabajar con lo que fuera esa persona y crear una fábula a partir de ella. Eso es lo que estoy buscando. Veremos si funciona”, agregó.

El cineasta chileno Pablo Larraín

Diana, en la mira del espectáculo

Spencer llega en medio de una avalancha de otros proyectos sobre Diana, entre ellos un musical de Broadway que se estrena en noviembre y la nueva temporada de The Crown, que contará con Elizabeth Debicki como relevo del papel de Emma Corrin, recientemente nominada al Emmy tras ganar el Globo de Oro.

La actuación de Stewart se considera una de las primeras candidatas a los premios, lo que la situaría junto a otras apuestas como Lady Gaga por su papel en House of Gucci y Nicole Kidman en Being the Ricardos.

La película se estrenará en competición en septiembre en el festival de Venecia junto a El poder del perro, de Jane Campion, y La hija perdida, de Maggie Gyllenhaal. Se estrenará en los cines en noviembre.

El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana perdió la vida luego de un accidente automovilístico en París, junto a su novio Dodi Fayed y el conductor Henri Paul.

ee (Vulture / The Guardian)