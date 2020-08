Spahn expresa sus dudas sobre la vacuna rusa

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, se mostró este miércoles (12.08.2020) escéptico con respecto a la vacuna rusa contra el coronavirus, la primera registrada en todo el mundo, al tiempo que aludió a la falta de transparencia por parte de las autoridades rusas.

"El problema es que sabemos muy poco porque las autoridades rusas no actúan de manera muy transparente", afirmó el ministro en una entrevista a la emisora pública de radio Deutschlandfunk, y dijo ver "con mucho escepticismo" la vacuna rusa, entre otras cosas, porque no se ha realizado la fase 3 del estudio.

Spahn advirtió de que, a falta del estudio clínico entre miles de voluntarios, "puede ser peligroso comenzar a vacunar demasiado pronto a millones, si no miles de millones de personas", porque si sale mal, puede hacer mucho daño también a la aceptación pública de las vacunas. "Me haría muy feliz si tuviéramos una primera vacuna buena, pero después de todo lo que sabemos -y ese es el problema de base, los colegas rusos nos dejan saber bien poco-, no está suficientemente probada", dijo.

Criticó, asimismo que "no se trata de ser el primero", sino de tener "una vacuna eficaz y probada, y por lo tanto también segura" con la que inmunizar a la población. "Y esa es la parte importante", subrayó. (efe/dlf)

