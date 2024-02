"Soy singapurense": CEO de TikTok niega vínculos con China

En un video viralizado en las redes sociales, Shou Zi Chew, director ejecutivo de la red social de origen chino TikTok, niega frente al Congreso de Estados Unidos de tener o haber tenido vínculos con el Partido Comunista de China.

En una tensa audiencia sobre seguridad en línea para los niños celebrada el miércoles (31.01.2024) en Washington D.C., el senador estadounidense Tom Cotton preguntó insistentemente a Chew sobre su nacionalidad y su relación con China, lo que ha generado varias críticas en redes sociales.

¿De qué país es Chew?

"Usted ha dicho hoy que vive en Singapur. ¿Cuál es su nacionalidad?", pregunta Cotton, del Partido Republicano.

"De Singapur", responde Chew.

Cotton consulta si el CEO de TikTok tiene alguna otra nacionalidad o pasaporte. Chew asegura que no, pero el intenso interrogatorio no concluye allí.

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, junto al homólogo de TikTok, Shou Zi Chew, y la representante de X, Linda Yaccarino, testificando ante el Congreso de EE. UU. Imagen: Manuel Balce Ceneta/AP/picture alliance

"Serví militarmente a mi nación"

"¿Ha postulado alguna vez a la nacionalidad china?", insiste Cotton.

"Senador. Yo serví militarmente a mi nación por dos años y medio en Singapur. Así que no, no lo he hecho", replica Chew.

Cotton prosigue: "Su mujer y sus hijos tienen ciudadanía estadounidense. ¿Ha aplicado alguna vez a la ciudadanía estadounidense?".

"No, aún no", dice el CEO de TikTok.

Miembro del Partido Comunista Chino

"¿Ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista de China?", interpela el senador estadounidense.

La respuesta de Chew es clara: "Senador, no. Soy singapurense".

"¿Ha estado alguna vez asociado o afiliado al Partido Comunista de China"?, repite el senador estadounidense.

"No, Senador. De nuevo: soy singapurense", contesta Chew.

Críticas hacia Cotton

El senador estadounidense ha sido duramente cuestionado en redes sociales por hacer preguntas que no están relacionadas con el motivo de la reunión. Incluso, algunos lo han calificado de racista e ignorante.

Por ejemplo, una publicación en Instagram del periódico singapurense The Straits Time generó más de 2.000 comentarios varias con burlas y críticas hacia Cotton: "Senador, ¿sabe dónde está Singapur?", preguntó una persona. Otro comentó que "solo porque parezca chino, no significa que sea chino".

Tanto Singapur como China no aceptan la doble nacionalidad. El Partido Comunista de China, liderado por Xi Jinping, solo admite miembros de nacionalidad china.

Aproximadamente el 75% de los 5,9 millones de habitantes de Singapur son de etnia china, resultado de la llegada de inmigrantes chinos en el siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, muchos jóvenes singapurenses no se identifican con China como patria cultural.

Motivos del evento en el Senado estadounidense

En esta cita, a la que también comparecieron directivos de X, Discord, Snap y Meta, el CEO de TikTok negó que la empresa, controlada por la compañía china ByteDance, haya compartido o recibido alguna vez una petición para compartir datos de usuarios estadounidenses con el gobierno chino.

El evento llevado a cabo en el Senado de EE. UU. buscaba abordar los riesgos y la seguridad de las redes sociales en los menores. En esa instancia, el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, pidió perdón a los afectados y familiares por no hacer lo suficiente para limitar los riesgos de Facebook, como erradicar la presencia de depredadores sexuales o la prevención del suicidio adolescente.