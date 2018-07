Sorpresiva reaparición de Robert Mugabe en Zimbabue

El expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, realizó una sorpresiva aparición ante la prensa este domingo (29.07.2018), durante la jornada de reflexión previa a las elecciones del lunes. Mugabe, de 97 años y quien gobernó el país africano con mano de hierro entre 1980 y 2017, dijo que no apoyará al partido que él mismo fundó, pues fueron ellos quienes lo sacaron del poder.

"No puedo votar por quienes me han atormentado, a quienes me tienen de esta manera. No puedo votar a la (gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico) ZANU-PF", explicó. Mugabe fue expulsado del poder en una asonada que él calificó, una vez más, como un "verdadero golpe de Estado". El entonces mandatario debió dimitir luego de que los militares propiciaran su salida tras la destitución como vicepresidente de Emmerson Mnangagwa.

Mnangagwa, de 75 años, actualmente gobierna Zimbabue y fue durante mucho tiempo un cercano aliado de Mugabe. Sin embargo, disputas internas generaron un quiebre entre ambos dirigentes. Por ello, Mugabe dijo que no apoyará al actual jefe de Estado, sino que elegirá entre alguno de "los otros 22 candidatos". Luego, tras responder varias preguntas y descartar a varios de ellos, sentenció que "entonces, creo que solo queda (Nelson) Chamisa”, líder de la oposición.

Llamado conciliatorio

Aunque las encuestas no son confiables, aseguran que la diferencia que tiene Mnangagwa sobre Chamisa, del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), es mínima. Está por verse si el trabado respaldo que dio Mugabe al abogado y pastor de 40 años puede, de alguna forma, cambiar las cosas y abrir la posibilidad de una segunda vuelta, que está prevista para el próximo 8 de septiembre.

Con respecto al actual Gobierno, Mugabe afirmó que "en Zimbabue, las armas están dirigiendo la política. Debería ser al revés. (...) Que mañana sea la voz del pueblo quien pida que no experimentemos esto nunca más". También hizo un llamado a la reconciliación: "Quiero felicitar al partido que venza y que aceptemos el resultado. Que nos devuelvan nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra legalidad y nuestra constitucionalidad (…)para que podamos decir que lo que pasó el pasado noviembre (cuando fue derrocado) es ahora historia”.

DZC (EFE, Reuters)

Crisis en Zimbabue: 6 cosas que debe saber La intervención militar Liderados por el general Constantino Chiwenga (derecha), el ejército de Zimbabue puso al presidente Robert Mugabe bajo arresto domiciliario la madrugada del miércoles (15.11.2017). Un portavoz del ejército dijo que no era "un golpe militar", sino un intento de llevar ante la "justicia" a los ayudantes de Mugabe que estaban "causando sufrimiento social y económico".

Crisis en Zimbabue: 6 cosas que debe saber Las ambiciones de Grace Mugabe El ejército también habría puesto a la esposa del presidente Mugabe, Grace (derecha), bajo arresto domiciliario. La Primera Dama pretendía suceder a su esposo antes de la intervención. Ella había provocado el descontento de los líderes militares a principios de noviembre al pedir el despido del ex vicepresidente Emmerson Mnangagwa. El presidente Mugabe despidió a Mnangagwa poco después.

Crisis en Zimbabue: 6 cosas que debe saber El "cocodrilo" Emmerson Mnangagwa, conocido por su apodo "el cocodrilo", era visto como el probable sucesor de Mugabe antes de que fuera destituido. Mnangagwa es un veterano de la lucha por la independencia del país en los años 70 y goza de popularidad entre los militares. Algunos especulan que el político de 75 años podría regresar de su exilio en Sudáfrica para reemplazar a Mugabe como presidente.

Crisis en Zimbabue: 6 cosas que debe saber Los problemas económicos de Zimbabue La economía de Zimbabue ha colapsado bajo el gobierno del presidente Mugabe. La hiperinflación destruyó el dólar de Zimbabue a fines de la década del 2000. En su día, considerada como la "canasta de pan" de África del Sur, las reformas agrarias del gobierno han arruinado el sector agrícola.

Crisis en Zimbabue: 6 cosas que debe saber Descontento político El colapso económico del país había sacudido el poder del presidente Mugabe. Una disputada y violenta votación presidencial en 2008 casi resultó en la elección del líder opositor Morgan Tsvangirai (en la foto). El resultado electoral obligó a Mugabe a negociar un acuerdo con el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC) de Tsvangirai. El pacto finalizó en 2013, pero la oposición sigue activa.

Crisis en Zimbabue: 6 cosas que debe saber El pasado colonial de Zimbabue La popularidad inicial de Mugabe se basó en su participación en la lucha contra el gobierno de minoría blanca en los años sesenta y setenta. Mugabe se convirtió en primer ministro en 1980 después de que el último gobierno de minoría blanca renunciara al poder. Muchos de sus pares políticos, incluso el general Constantino Chiwenga y Emmerson Mnangagwa, también participaron en la lucha. Autor: Alexander Pearson



