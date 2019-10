Sondeos muestran estancamiento del PSOE y crecimiento del PP

La semana en imágenes (del 30 de septiembre al 06 de octubre de 2019)

Fracasan negociaciones nucleares en Estocolmo

El emisario de Corea del Norte acusó a Estados Unidos de haber hecho fracasar las consultas sobre el programa nuclear norcoreano entabladas en Suecia por no haber "renunciado a su acostumbrada actitud", declaró Kim Myong Gil. La delegación estadounidense no estuvo de acuerdo: "Los comentarios no reflejan el contenido ni el espíritu de la discusión de hoy, que duró ocho horas y media. (05.10.2019)