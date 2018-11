Sondeo: europeos creen que el pasado fue mejor

De acuerdo con el sondeo, en el que participaron 10.885 ciudadanos de Alemania, Francia, España, Italia y Polonia, un 67 por ciento de los europeos pueden ser catalogados como nostálgicos. En el caso de los españoles, un 64 por ciento ve de forma más positiva el pasado que el presente. Los más nostálgicos son los italianos, donde un 77 por ciento cree que antaño todo era mejor.

La nostalgia es un indicio de que existe una gran inseguridad en la sociedad, dijo Isabell Hoffmann, coautora del estudio. Los populistas se sirven con habilidad de este discurso de que "todo tiempo pasado fue mejor" para infundir miedo al futuro.

Los nostálgicos son más propensos a rechazar la inmigración. Cerca de 78 por ciento de este grupo cree que los inmigrantes no se quieren integrar en la sociedad, mientras que un 63 por ciento de los "no nostálgicos" son de esta opinión. Un 53 por ciento de los nostálgicos cree que los inmigrantes le quitan trabajo a la población local, mientras que un 30 por ciento de los que no lo son piensa de este modo.

Además, un 67 por ciento de los nostálgicos quiere que su país permanezca dentro de la Unión Europea frente a un 82 por ciento de los que no son nostálgicos. (dpa)