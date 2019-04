Sonda japonesa Hayabusa2 trata de crear cráter en asteroide

Plutón en máxima resolución

Danza espacial

Así gira la luna Nix en su órbita. Éstas no son imágenes tomadas por la "New Horizons", sino simulaciones hechas por la NASA en computadora, a partir de datos recabados anteriormente. Nix no solamente gira en torno de Plutón, sino también alrededor de Caronte. Es la luna de una luna.