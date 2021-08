Son muchas las nuevas fichas que juegan un rol fundamental en un Leverkusen renovado

El inicio de la temporada 21/22 se ha mostrado prometedor para la institución. En la primera ronda de la Copa Alemana golearon por tres a cero a FC Lok Leipzig un rival de la liga regional. Y en los noventa minutos jugados de visita en la capital alemana, rescataron un empate ante Unión Berlín (1-1). En esta segunda fecha, se enfrentan a los potros del 'Gladbach'. Partido en casa que supone un gran desafío a la hora de encajar, engranar y sincronizar todas las piezas de un Leverkusen renovado, con grandes nombres y muchos lesionados.

Por 32 millones de euros, el joven jamaiquino Leon Bailey tomó sus botines y aterrizó en el Aston Villa. Los hermanos Bender, luego de anunciar el fin de su carrera profesional pasan sus días jugando en un equipo amateur de distrito local y el brasileño Wendell vestirá la camiseta del Porto. Cuatro piezas fundamentales en la anterior campaña de los "Werkself”.

Leon Bailey (izq.) es una de las bajas en el ataque de los "aspirinos"

Como dice el viejo dicho popular: "A río revuelto, ganancia de pescadores " y ya iniciada una nueva temporada de Bundeliga las contrataciones no se han hecho esperar, y no tan solo eso, sino que se encienden rumores de traspasos que podrían apresurar el retorno de un histórico a la liga alemana: Julian Draxler. Solo en mayo los franceses ofrecieron una renovación por tres años, pero con una reducción salarial considerable. La "bomba” de contratación de Lionel Messi, no ha hecho más que agigantar las posibilidades de no sumar minutos esta temporada. De concretarse este rumor ¡B04 habría encontrado oro fácilmente!

Robert Andrich

En la mitad del terreno de juego el nuevo dorsal 8 ya tiene nombre y apellido: Robert Andrich, cinco años de contrato lo unen al club de las aspirinas, proveniente del Unión Berlín se perfila como una pieza fundamental que sacudirá el ambiente del equipo. La competencia interna se pone al fuego vivo: el poblado medio campo ha de ceder espacio a esta nueva contratación: Baumgartlinger, Demirbay, Aránguiz y Palacios son estrellas que deben demostrar la necesidad de contar con ellos. Andrich no se anda con rodeos, quiere ir directo a la titularidad: demostrar su liderazgo y fuerza que otros en la misma posición carecen.

También hay vientos de proyección en jóvenes promesas: la sangre latina corre por las venas del Leverkusen. A los ya históricos, Alario, Palacios y Aránguiz se suma una savia nueva, con ganas de darlo todo en su primera incursión en el fútbol alemán. Piero Hincapié, el ecuatoriano que ha firmado un contrato hasta el 2026 y se suma a la escuadra es prueba de ello. El defensa de 19 años salta desde Argentina a su primer equipo en Europa. Su debut podría estar opacado y no ocurrir este sábado ante el Borussia Mönchengladbach; debido al protocolo sanitario deberá esperar el fin de su cuarentena. Es por este motivo, que ni siquiera ha participado de los entrenamientos oficiales.

Las bajas de los locales son alarmantes: Jeremie Frimpong (problemas de ingle) y Florian Wirtz (problemas de aductores).

Se suman a ellos los también cuestionables Edmond Tapsoba y Timothy Fosu-Mensah (desgarro del ligamento cruzado),

Las grandes interrogantes se acumulan: Karim Bellarabi desgarro muscular en el muslo y Lucas Alario desgarro de la fibra muscular en el área de los aductores no han mostrado un cien por ciento de mejoría. Dos jugadores fundamentales en el espíritu de equipo.

De qué forma frenarán los locales a un 'Gladbach' que desde el inicio de esta temporada ha definido su objetivo claramente: pelear cada punto que le asegure un lugar en la Europa League. Este sábado no se darán concesiones, ni respiro. Partidos como éstos, entre rivales siempre tan cercanos en la tabla de posiciones generales, son sabrosos.