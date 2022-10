Solo la presión masiva ayudará contra Teherán

No se puede informar sobre las décadas de lucha de la sociedad civil iraní sin reconocer la especial contribución que las mujeres del país han hecho -y siguen haciendo- en el proceso. Durante más de 40 años, han sido el grupo más numeroso de Irán oprimido, discriminado y humillado. Al mismo tiempo, las mujeres fueron las primeras en resistirse con valentía a los líderes de la Revolución Islámica, mientras los intelectuales y políticos masculinos guardaban silencio.

Así pasaron casi cuatro décadas hasta que entre 2017 y 2018 las protestas públicas cuestionaron la legitimidad de la República Islámica por primera vez. Pero lo que estamos presenciando ahora es nuevo en su forma: es el enfrentamiento unido de la población civil contra los mulás gobernantes. La muerte de Mahsa Amini ha estallado en la cara del sistema como un boomerang; la protesta une a todos los grupos hasta ahora marginados y vuelve al origen del descontento: la liberación de las mujeres en Irán.

Se acabó el tiempo de la diplomacia

Y ahora es el momento de hablar claro desde el exterior. Las frases vacías, las demandas diplomáticas o los llamados débiles están lejos de ser suficientes. Nunca antes se hizo, pero ahora estamos en una encrucijada. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo iraní con todas sus fuerzas, bajo la amenaza de estrictas consecuencias. Si es necesario, incluso rompiendo las negociaciones nucleares.

Behnam Bavandpour, periodista de DW.

Los gobernantes de Irán nunca han utilizado un lenguaje civilizado de conciliación y moderación, y no se toman en serio ese lenguaje. Las sanciones simbólicas no les asustan. Incluso han soportado un embargo de petróleo. Si solo se encuentran con el simbolismo, no dudarán ni un momento en seguir matando para mantenerse en el poder. Saben que, al cabo de un tiempo, la realpolitik de muchos países volverá a ponerse en contacto con ellos para negociar. Desde hace mucho tiempo interpretan como un regalo el apaciguamiento de Occidente contra su expansión en Oriente Medio.

Irán no rehúye las operaciones terroristas de Estado en todo el mundo, especialmente en los países europeos. Por encima de todo, los gobernantes de Irán ven la amenaza a la existencia de Israel y la falta de respuesta a la misma como su "privilegio especial". El hecho es que: en comparación con la Libia de Muammar Gaddafi, el Irak de Saddam Hussein y la Siria de Bashar al Assad, Occidente ha tratado a la Irán de Jamenei con guantes de seda. Esto ha hecho que la República Islámica sea tan descarada que puede seguir masacrando a sus ciudadanos sin preocuparse.

La única preocupación de Teherán

Sin embargo, la República Islámica teme que su expediente nuclear vuelva al Consejo de Seguridad de la ONU. El Organismo Internacional de Energía Atómica declaró recientemente que Teherán no está preparado para explicar su programa nuclear y los restos de uranio en tres lugares del país. Al mismo tiempo, el régimen lleva meses jugando al gato y al ratón en sus negociaciones con Occidente para ganar tiempo para construir la bomba nuclear. Occidente tendría razones válidas para dejar fracasar las negociaciones con Irán e iniciar el proceso de restablecimiento de las sanciones globales de la ONU, el llamado snapback.

Este sería el único mensaje que Teherán entendería y temería. Solo bajo esta presión, el líder religioso supremo Alí Jamenei detendría la matanza de manifestantes. Lo mismo haría el actual presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Sin duda, no se atrevería a volver a ejecutar a miles de prisioneros en un corto período de tiempo, como hizo en el verano de 1988.

El régimen de los mulás en Teherán debe sentirse asediado por el mundo. De lo contrario, lo único que quedará en la memoria de los iraníes será el silencio internacional y la tímida complicidad de Occidente. Eso sería irresponsable. No, sería imperdonable.

