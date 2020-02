Solo hay perdedores en los caucus de Iowa

Expertos estadounidenses hablaban este lunes (43.02.2020) de una "debacle” en el recuento y transmisión de los resultados de las primarias o "caucus” de Iowa, que marcan el inicio oficial de la fase preelectoral, de cara a las presidenciales en EE. UU. A las 22:00 hs. (hora local) todavía no había resultados oficiales de ningún distrito. Cuatro años atrás, para ese momento ya se contaba con cifras del 90 por ciento de los distritos electorales de Iowa. Esta vez, llegada la medianoche del lunes, todos seguían esperando. Del Partido Demócrata en Iowa no se recibió ningún informe detallado sobre los motivos de la demora en el procedimiento de escrutinio. En algunas declaraciones, miembros del partido se refirieron vagamente a "controles de calidad” que ralentizaban el anuncio de resultados. Más tarde, se añadió que no se trataba de un hackeo. Al menos eso.

Este asunto está afectando en gran manera el prestigio de los caucus de Iowa. Lo que sucedió el lunes por la noche es todo lo contrario de una muestra de profesionalismo político. La debacle refuerza entre los observadores externos la sensación de que ese sistema es del siglo pasado. Los jefes de cada distrito electoral deben contar a mano las llamadas "tarjetas de preferencia presidencial” una vez que los votantes las hayan completado, luego de haberse colocado en la parte de la sala asignada a su candidato. Solo entonces los voluntarios pueden calcular cuántos de los delegados que representan a ese distrito recibirá cada candidato.

¿Se acerca el fin del método caucus?

Carla Bleiker, corresponsal de DW en EE. UU.

En la Lincoln High School de Des Moines, la capital de Iowa, donde cuatro distritos realizaron su asamblea, el último paso fue el más problemático. Los electores de un distrito habían terminado de votar después de una hora, y ya todos habían entregado sus tarjetas. Pero a la pregunta de cómo se repartirían los cinco delegados del distrito entre Bernie Sanders, Pete Buttigieg y Elizabeth Warren, una de las organizadoras voluntarias respondió, con ligero nerviosismo: "Eso es justamente lo que estamos tratando de aclarar”.

Para los demócratas, todo esto es un despegue defectuoso que produce enfado. Los ojos de la prensa estadounidense estaban puestos en Iowa para ver quién resultaría ser, en ese estado del medio oeste de EE. UU., la promesa que podría desafiar a Donald Trump. Y luego sucede algo así. Según expertos, esto podría ser el fin del estatus de Iowa como "primer estado de la nación” en la carrera preelectoral, e incluso profetizan el fin del método de los caucus.

Periodistas locales de Des Moines y Cedar Rapids, sin embargo, subrayaron que esas críticas son exageradas. En su opinión, el sistema de transmisión de los resultados es nuevo y hubo muchos candidatos, por lo cual era previsible que el recuento durara más tiempo.

¿Es entonces demasiado pronto aún para anunciar el fin de los caucus? Este evento tiene un cierto encanto. Pocas veces se puede percibir tanto entusiasmo por un proceso democrático como entre los participantes de esas asambleas, que celebran a viva voz cuando logran ganar un votante más que apoye a "su” candidato. Pero, aunque funciona, este método solo puede ser visto como una rareza de otros tiempos. Cuando hay demoras, como las de este lunes, que hacen surgir dudas sobre la transparencia de los resultados, entonces ya el caucus se vuelve insostenible.

