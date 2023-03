Soldados ucranianos en Bajmut dicen no recibir "ningún apoyo"

Los soldados ucranianos en el frente de Bajmut, en el este del país y epicentro actualmente de los combates con los rusos, se sienten desprotegidos ante la oleada incesante de bombardeos y ataques que llegan del otro lado del frente. El medio ucraniano The Kyiv Independent recoge este lunes (06.03.2023) testimonios de más de una docena de soldados ucranianos en la zona que describen el frente como "una picadora de carne", por el alto número de bajas que se están produciendo en ambos bandos.

Durante las breves visitas que estos militares hacen a la cercana ciudad de Kostiantynivka, los soldados de infantería ucranianos narraron a The Kyiv Independent que batallones mal entrenados y sin preparación fueron arrojados a la primera línea "para sobrevivir lo mejor que pudieran" con escaso apoyo de vehículos blindados, morteros, artillería, drones e información táctica. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reconocido la difícil situación en Bajmut.

"No recibimos ningún apoyo", dice un soldado llamado Serhiy, que ha estado luchando en el frente en Bajmut, sentado con su amigo, también llamado Serhiy, para conversar en un pequeño café en el mercado Kostiantynivka. "Cuando sales a la posición, ni siquiera hay una probabilidad del 50/50 de que salgas de allí (vivo)", asegura otro soldado. "Es más como 30/70".

Relataron que la artillería rusa, los vehículos de combate de infantería y los vehículos blindados de transporte de personal a menudo pueden atacar posiciones ucranianas durante horas o días sin que las armas pesadas ucranianas puedan detenerlos. Según el medio ucraniano, algunos se quejaron de la falta de coordinación y de conciencia sobre la situación en el frente, y también de la escasez extrema de municiones y de tener que usar armas que se remontan a la Segunda Guerra Mundial.

Una paramédica durante el traslado de un herido desde el frente de Bajmut hasta el hospital de traumatología de Kramatorsk, en una imagen del pasado viernes.

El jefe de los Wagner advierte de que si se repliegan se desmorona el frente

Desde el otro lado del frente, el empresario Yevgueni Prigozhin dijo que "si la compañía militar privada Wagner [que él dirige] se repliega de Bajmut, se desmoronará todo el frente". En un vídeo publicado en YouTube Prigozhin añadió que el desmoronamiento puede llegar "hasta las fronteras de Rusia y, quizás, más allá". Hoy mismo Rusia ha vuelto a denunciar ataques ucranianos más allá de su frontera mientras su ministro de Defensa, Serguéi Shoigu, visita la zona de operaciones rusas en Ucrania para inspeccionar las obras de reconstrucción en el Donbás, según indicó en un comunicado.

La defensa antiaérea rusa derribó tres misiles en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, aseguró hoy el gobernador, Viacheslav Gladkov. "Nuestro sistema de defensa aérea funcionó en Novi Oskol. Tres misiles (fueron) derribados", indicó el político en su canal de Telegram. Asimismo, Moscú denunció bombardeos contra una localidad de la región de Kursk, también fronteriza con Ucrania, en los que resultaron dañadas instalaciones eléctricas.

Prigozhin añadió que los Wagner, por una parte, "atraen a todo el Ejército ucraniano y no le permite concentrarse en otros sectores del frente". "Y, por otra, avanzamos y los demás (los militares) se ven obligados a seguirnos para no quedar retratados", dijo Prigozhin, considerado próximo al presidente ruso, Vladímir Putin. Y se quejó de no haber recibido la munición prometida por el Ministerio de Defensa ruso y dijo estar intentando averiguar la causa de esta dilación, si es "simple burocracia o traición".

lgc (efe/afp)