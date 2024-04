"Cuando me amputaron la pierna derecha, no me afectó mucho", dice Andriy Pylypchuk. Estaba tan "triturada" que ya no se podía salvar. "Pero cuando me amputaron la izquierda, me enfadé mucho". Este joven de 28 años también fue víctima de la explosión de una mina. Masi Nayyem, de Pryncyp, advierte de la amenaza del desempleo y la depresión para los veteranos de guerra discapacitados.