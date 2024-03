Un soldado alemán, acusado de espiar para Rusia

No es el primer caso de sospecha de espionaje para Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. Un exempleado del BND, el Servicio Federal de Inteligencia, ya está siendo juzgado en Berlín.

La Fiscalía Federal de Alemania acusó a un soldado alemán de un delito de espionaje por supuestamente proporcionar información a los servicios secretos rusos. Según informó este martes (19.03.2024) la institución, con sede en Karlsruhe, también está acusado de violar la normativa de secretos oficiales, aunque no proporcionó más detalles.

La sala de seguridad del Tribunal Regional Superior de Düsseldorf debe decidir ahora si se debe celebrar un juicio. Según el comunicado, el acusado había trabajado como soldado profesional en la Oficina Federal de Equipamiento, Tecnologías de la Información y Operaciones de la Bundeswehr (BAAINBw), con sede en Coblenza y encargado de equipar a las Fuerzas Armadas y desarrollar, adquirir y probar tecnología de defensa.

Desde mayo de 2023, el acusado habría ofrecido cooperación, por iniciativa propia, en varias ocasiones al Consulado General de Rusia en Bonn y a la Embajada de Rusia en Berlín. "En una ocasión, transmitió información que había obtenido en el curso de sus actividades profesionales con el fin de enviarla a un servicio de inteligencia ruso", explica el comunicado.

Los agentes de la policía criminal federal detuvieron al acusado el 9 de agosto en Coblenza y desde entonces ha permanecido bajo custodia. También practicaron registros en su apartamento y lugar de trabajo, en colaboración con la Oficina Federal del Servicio de Contrainteligencia Militar (MAD) y la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, como explica la Fiscalía Federal.

No es el primer caso de sospecha de espionaje para Rusia desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania hace ahora dos años. En Berlín, un ex empleado del Servicio Federal de Inteligencia (BND) está siendo juzgado bajo sospecha de traición. Se cree que Carsten L., detenido en diciembre de 2022, transmitió información secreta a un servicio de inteligencia ruso, aunque no han trascendido los detalles del caso.

Las autoridades alemanas han intensificado sus esfuerzos para combatir el espionaje ruso. "Tenemos que estar alerta en todo momento, hoy más que nunca", subrayó el ministro federal de Justicia, Marco Buschmann. "Tenemos que asumir que el aparato de poder de Putin ya no rehuirá el espionaje, ni siquiera en Alemania", añadió.

