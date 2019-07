Socialistas españoles confían que habrá acuerdo con Podemos

La semana en imágenes (del 15 al 21 de julio de 2019)

Irán asegura no haber perdido ningún dron en el estrecho de Ormuz

La aclaración ocurre luego que EE.UU. informara sobre el derribo de un avión no tripulado en Ormuz, que según Trump provenía de Teherán. "No hemos perdido ningún avión no tripulado en el estrecho de Ormuz ni en ningún otro lugar. ¡Me preocupa que el USS Boxer haya derribado sus propios aviones no tripulados por error!", señaló el viceministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi. (19.07.2019)