Socialdemócratas alemanes quieren impulsar coalición Merkel a la izquierda

Los nuevos dirigentes del Partido Socialdemócrata alemán (SPD) buscan mover hacia la izquierda a sus socios conservadores en la coalición de Gobierno de Angela Merkel, y para ello replanterán hoy (06.12.2019) por la noche algunos puntos de su programa común, como la política sobre el clima.

La elección el sábado pasado de Saskia Esken y Norbert Walter-Borjans al frente del SPD contra un peso pesado del Gobierno de coalición de Merkel, Olaf Scholz -gran favorito de esas elecciones internas-, supuso una verdadera conmoción.

Pero en menos de una semana, las aguas se han aquietado y los dos nuevos dirigentes, procedentes del ala izquierda del SPD, y que serán investidos en un congreso que se inicia este viernes en Berlín, han enfriado las expectativas de un gran vuelco.

Prometían inicialmente una "renegociación" del contrato de coalición, difícilmente obtenido a principios de 2018 por el SPD con los conservadores de CDU-CSU. En cambio, estos excluían categóricamente esa renegociación.

Pero desde su victoria, los dos dirigentes hablan de simples "conversaciones" sobre temas precisos, sin someter a voto en el congreso la decisión de mantenerse o no en la coalición. El tema fundamental es de contenido, y "no de saber si sí o no" el SPD debe permanecer en el gobierno, resumió el jueves Walter-Borjans.

Miembros del ala izquierda del partido podrían no obstante intentar durante el congreso lograr que se vote sobre este asunto. "El SPD debería al fin tener la valentía de poner fin a la coalición, y de votar sobre este tema" afirmó Franziska Drohsel, exdirigente de las activas Juventudes socialistas, que apoyaron al dúo vencedor.

En cambio, se han manifestado esta semana a favor de mantenerse en la coalición varias figuras de la socialdemocracia alemana, como el excanciller Gerhard Schröder o Martin Schulz, expresidente del Parlamento europeo.

ct (afp, efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |