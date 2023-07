Reaparece socavón de Florida que se tragó a hombre en 2013

Un socavón de Florida que en 2013 se tragó mortalmente a un hombre que dormía en su propia casa ha vuelto a abrirse por tercera vez, solo que ahora está detrás de una valla de alambre y no está haciendo daño a personas o propiedades.

Funcionarios del condado de Hillsborough dijeron que el socavón ubicado en el suburbio de Tampa de Seffner apareció de nuevo la semana pasada, lo que dijeron no es inusual para tales formaciones subterráneas especialmente en el centro de Florida con su base de piedra caliza porosa. El agujero tenía unos 19 pies (6 metros) de ancho en su punto más grande.

"Ninguna de las casas que rodean esto parece estar en peligro", dijo Jon-Paul Lavandeira, director del departamento de aplicación de códigos del condado. "Lo que estamos viendo aquí no es raro".

El socavón que en 2013 se tragó mortalmente a un hombre que dormía en su propia casa. El socavón ha vuelto a abrirse por tercera vez. Imagen: Todd Pratt/Hillsborough County/AP/picture alliance

Hace una década, Jeff Bush, de 37 años, dormía en un dormitorio cuando la tierra se abrió y lo devoró a él y a parte de la casa. Otras cinco personas salieron ilesas y el hermano de Bush, Jeremy, intentó en vano sacarle del agujero. El cuerpo de Jeff Bush nunca ha sido encontrado.

"No pasa un día sin que piense en mi hermano", dijo Jeremy Bush a WTSP-TV. "Este es el único lugar que tengo para visitarle".

Socavón se abre de nuevo en 2015

Después de que la casa de Bush fuera demolida, los funcionarios del condado levantaron un par de vallas alrededor del terreno para evitar más daños. El socavón se abrió de nuevo en 2015 y fue rellenado con una mezcla de agua y grava, dijo Lavandeira en una conferencia de prensa el martes. Eso se volverá a hacer.

"Si se vuelve a producir, será en una zona controlada. Se va a quedar ahí", dijo.

Florida, zona cero de los socavones

Los socavones forman parte del paisaje de Florida tanto como las playas de arena, los caimanes y los promotores inmobiliarios. Florida tiene más sumideros que cualquier otro estado del país, principalmente porque la península está formada por rocas carbonatadas porosas, como la caliza, que almacenan y ayudan a mover las aguas subterráneas.

Cuando la suciedad, la arcilla o la arena que hay encima pesan demasiado para el techo de piedra caliza, éste puede colapsarse y formar un socavón. Los socavones se producen de forma natural, pero pueden desencadenarse por fenómenos externos como las lluvias o el bombeo de aguas subterráneas utilizadas para regar los cultivos. La región central de Florida es la zona cero de los socavones, según el Departamento de Protección Medioambiental del estado.

Esta foto aérea de archivo del 5 de marzo de 2013 muestra el gigantesco socavón en la casa de Jeff Bush en Seffner, Florida. Imagen: Dirk Shadd/Tampa Bay Times/AP/picture alliance

Según la Oficina de Regulación de Seguros del estado, las reclamaciones por socavones en Florida costaron a las aseguradoras 1.400 millones de dólares entre 2006 y 2010.

La mayoría de los socavones son pequeños y afectan a aparcamientos y carreteras. Pero algunos son bastante grandes, como uno cerca de Orlando que creció hasta 121 metros en 1981 y se tragó cinco coches, la mayor parte de dos negocios, una casa de tres dormitorios y el fondo de una piscina olímpica. Según Lavandeira, es muy probable que el socavón de Seffner vuelva a abrirse en el futuro. "Es la madre naturaleza. No es obra del hombre", afirmó.

FEW (AP, The New York Times, Newsweek)