Sobreviviente del Holocausto denuncia antisemitismo en movimiento antimascarillas en Alemania

"El pensamiento y el discurso antisemitas encuentran de nuevo una voz en las manifestaciones antimascarillas", lanzó la presidenta de la comunidad judía de Múnich y de Alta Baviera, en un discurso en el Bundestag con motivo de la ceremonia anual en memoria de las víctimas del nazismo.

Dirigiéndose en particular al Jefe de Estado alemán, Frank Walter Steinmeier, y a la Canciller Angela Merkel, Charlotte Knobloch hizo referencia a las estrellas amarillas idénticas a las impuestas a los judíos bajo el régimen nazi y llevadas por algunos manifestantes que protestaban contra las medidas coercitivas vinculadas con la epidemia.

Múnich tuvo que prohibir el uso de estos signos, marcados con un "no vacunado", llevados por manifestantes que aseguraban erróneamente que la vacunación contra COVID-19 sería obligatoria.

"Crece odio y rechazo a los valores democráticos”

Charlotte Knobloch, una de las personalidades más escuchadas de la comunidad judía en Alemania, también denunció el papel de internet, vertedero y receptáculo, según ella, "del odio y de la denigración de todo tipo".

La expresidenta del Consejo Central Judío de Alemania también destacó "el odio contra los judíos" que se arraiga "en el medio de la sociedad, donde se rechaza la aceptación de los valores democráticos, pero también donde no se dice judío sino sionista y donde el Estado de Israel es difamado".

Y dirigiéndose a los 88 diputados del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD), les espetó: "No puedo fingir que no me preocupa que estéis sentados aquí. Ustedes seguirán luchando por su Alemania. Y nosotros seguiremos luchando por la nuestra".

jov (afp, wdr)