Sloane Stephens: "El racismo ha empeorado"

Las dimensiones reales del problema ya se percibían antes del torneo de tenis de París. Este año, los responsables de Roland Garros ofrecen a jugadoras y jugadores, por primera vez, un programa computacional dirigido a protegerlos del ciberacoso mediante la inteligencia artificial. Por esta vía, se brindaría la mejor protección posible a sus canales en las redes sociales.

La tenista estadounidense Sloane Stephens, que se encuentra entre las grandes figuras a nivel internacional, es una de las jugadoras que se ha visto afectada desde hace mucho tiempo por ofensas, especialmente racistas, en las redes sociales. "Esto ha sido, evidentemente, un problema a lo largo de toda mi carrera. Nunca ha cesado. Incluso se ha vuelto peor, si cabe", dijo tras su triunfo en primera vuelta, en París, en el partido contra la checa Karolina Pliskova (6:0, 6:4).

Sloane Stephens alza la copa del US-Open en 2017.

Reacción en Instagram

Es un tema que agobia visiblemente a la tenista, de 30 años. En 2021, movida por una mezcla de ira, espanto e indignación, publicó en Instagram capturas de pantalla de mensajes de odio recibidos en sus canales de las redes sociales. En esa ocasión escribió que habían sido más de 2.000 los mensajes con insultos. "Este tipo de odio es tan agotador y no termina nunca. No se habla lo suficiente al respecto", apuntó entonces.

Sloane Stephens ha puesto una vez más de manifiesto cuán grande sigue siendo esta hostilidad. "Pienso que cuando el FBI lleva a cabo investigaciones sobre lo que alguna gente te dice por internet, eso es muy serio", indicó.

La ayuda tecnológica no basta

Entretanto, parece haber aumentado la atención en torno a este tema, por lo menos en lo que respecta al torneo de París. Pero, por lo pronto, Stephens quiere seguir librando por su cuenta esta batalla.

Dice haber oído de la posibilidad de usar un programa de inteligencia artificial, pero todavía no lo utiliza. La ganadora del Abierto de Estados Unidos de 2017 intenta seguir la vía convencional. "Naturalmente, tengo muchas contraseñas de Instagram y he bloqueado todas estas cosas, pero eso no le impide a nadie poner simplemente un asterisco o escribir la palabra de otra forma, que el software no reconoce la mayoría de las veces", señaló con pesadumbre.

Parece estar aún lejos de existir una herramienta efectiva contra el ciberacoso. Pese a todas las posibles ayudas, la tenista no se hace ilusiones: "Sí, esto es algo a lo que he tenido que enfrentarme durante toda mi carrera y seguramente voy a seguir viéndome confrontada con ello, estoy segura".

(ers/rml)