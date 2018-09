Skripal: Moscú rechaza acusación de May

Rusia rechazó hoy (05.09.2018) la acusación de la primera ministra británica, Theresa May, sobre la implicación de oficiales del servicio de inteligencia militar rusa, GRU, en el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en el Reino Unido.

La intervención de May, "contiene una serie de acusaciones categóricas contra Rusia y, según se afirma, contra dos de nuestros ciudadanos. Rechazamos firmemente esas alegaciones", declaró la Cancillería rusa en un comunicado. Rusia, que considera "inadmisible" el tono de la intervención de May ante la Cámara de los Comunes, afirma que no es el único país que tiene las "capacidades técnicas", "la experiencia" y "los motivos" para el uso del agente nervioso "novichok" en Salisbury.

Recordó que el británico Laboratorio de Ciencia y Tecnología de Defensa de Porton Down "es precisamente el lugar donde se realizaron y se siguen realizando trabajos con la sustancia que en Occidente llaman 'novichok'". Además, acusó a Londres de intentar implicar en las "acusaciones indignantes" contra Rusia a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAC), a la que Moscú responsabilizó hoy de seguirle el juego a Londres.

La OPAC confirmó hoy que el agente nervioso que se utilizó en Salisbury, donde fueron envenenados el Skripal y su hija Yulia, y el de Amesbury, donde en junio resultaron intoxicadas otras dos personas, una de las cuales murió, es el mismo. (EFE)