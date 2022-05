SIPRI: el mundo enfrenta "una emergencia planetaria"

"Entorno para la paz: seguridad en una nueva era de riesgo" (Environment of Peace: Security in a New Era of Risk) es el título del nuevo análisis del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI), un informe que debería provocar intranquilidad, y, sin embargo, da lugar a la esperanza.

Era de nuevos peligros por múltiples crisis

El Instituto SIPRI, conocido por sus informes anuales sobre armamento, advierte que nos encontramos en "una emergencia planetaria". Las crisis medioambientales y de seguridad que se agudizan, se refuerzan mutuamente de una manera peligrosa. La tala de bosques, el deshielo de glaciares y la contaminación de los océanos con plástico, se unen al aumento del gasto militar, de la cifra de personas que sufren hambre y de las muertes en guerras y conflictos armados. Las pandemias, como la del coronavirus, provocan nuevos peligros.

Somalia es un ejemplo de ello. En ese país del este de África, la sequía constante, combinada con la pobreza, la falta de cuidados y un Gobierno débil llevaron a la gente a los brazos de organizaciones extremistas islámicas como Al Shabab.

Entre las regiones que más sufren también está América Central, donde las malas cosechas, producto del cambio climático, vinculadas a la violencia y a la corrupción, desencadenaron movimientos migratorios hacia Estados Unidos.

El mundo está "tropezando" con nuevos y más complejos peligros, y falta un plan más allá de las fronteras nacionales. "La naturaleza y la paz están tan estrechamente unidas que el daño a una de ellas perjudica a la otra, mientras el fomento de una de ellas fortalece a la otra. Es posible negociar. Y el momento de negociar es ahora", advierte el director del SIPRI, Dan Smith, en entrevista con DW.

Llamada de atención a políticos y decisores

El instituto sueco para la paz considera su último informe —que se publicó antes de la inauguración del noveno Foro de Estocolmo para la Paz y el Desarrollo— como una llamada de atención para los políticos y otros responsables de las tomas de decisiones. Algunos Gobiernos no han reconocido la gravedad de la crisis, han mirado para otro lado, e incluso han alimentado la incertidumbre, critica el SIPRI. "A otros líderes les gustaría actuar, pero tienen otras prioridades que necesitan tiempo y atención con urgencia, como la pandemia del coronavirus de los últimos dos años y, ahora, la guerra en Ucrania", aclara Smith.

"Puede que la sociedad humana sea más rica de lo que solía ser, pero es mucho más insegura", concluyen los 30 autores del SIPRI y otras instituciones que han redactado este informe. En 93 páginas, describen las consecuencias globales que pueden tener los eventos regionales en el mundo interconectado de hoy.

Los desastres meteorológicos causados por el cambio climático y la pandemia del coronavirus amenazan las cadenas de suministro globales. La violencia y los desastres en las cosechas hacen que la vida de muchos agricultores sea insoportable, y contribuyen a la migración mundial. Los que pagan las consecuencias son, "a menudo, países que ya sufren de pobreza y mala gobernabilidad".

Según cifras del estudio "Entorno para la paz: seguridad en una nueva era de riesgo",los conflictos armados entre dos Estados se duplicaron a 56 entre 2010 y 2020. El número de refugiados y desplazados también se duplicó, llegando a 82,4 millones de personas. Además, hubo un aumento de ojivas nucleares en 2020, luego de años de reducción. Y, en 2021, el gasto militar mundial superó los 2 billones de dólares, por primera vez en la historia.

Más riesgos por falta de preparación

El documento del SIPRI describe también una situación desastrosa con respecto al medioambiente. Alrededor de una cuarta parte de todas las especies están en peligro de extinción. La población de insectos polinizadores está disminuyendo rápidamente. La calidad del suelo se deteriora, "mientras la explotación de recursos naturales, como los bosques y los peces, continúa a un nivel insostenible". El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos.

Para la ex ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y comisaria de Medio Ambiente de la Unión Europea, Margot Wallström, la pandemia de coronavirus ha demostrado "los riesgos que corremos si no nos preparamos". A medida que empeoran las crisis ambientales y de seguridad, "los Gobiernos deben evaluar los riesgos que se avecinan, desarrollar la capacidad para enfrentarlos y hacer que las sociedades sean más resilientes", dijo Wallström, quien pertenece al panel internacional de expertos que asesora la iniciativa "Entorno para la paz", del SIPRI .

Según los investigadores de la paz, Corea del Sur muestra cómo actuar con previsión. El país asiático aplicó las lecciones aprendidas del brote de SARS en 2022. Logró reducir su tasa de mortalidad por COVID-19 a alrededor del 10 por ciento de la tasa de mortalidad de países con poblaciones comparables en los primeros dos años de la pandemia. Como resultado, Corea del Sur evitó gran parte de los problemas económicos y sociales "que se sintieron en otros países que no se habían preparado adecuadamente para la pandemia".

Salidas posibles a las crisis

En su informe, los autores del SIPRI muestran posibles salidas a la crisis, como una guía para los decisores políticos. Entre otras cosas, se requiere visión de futuro, pero también de acciones a corto plazo. La nueva era de riesgos exige una nueva forma de trabajar en conjunto, para enfrentar amenazas comunes.Todos los procesos de toma de decisiones, desde las Naciones Unidas hasta los proyectos comunitarios, deben involucrar a las personas más afectadas.

Pero ¿son realistas tales recomendaciones? ¿No es una ilusión pensar en una nueva y mejor calidad de cooperación internacional, en vista de la invasión rusa de Ucrania, la amenaza de una nueva Cortina de Hierro, y el aumento de las tensiones con China? "Si asumimos que algo es imposible, se vuelve imposible", responde el director del SIPRI, Dan Smith.

Los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países deben actuar ahora en interés propio: "Saben que la degradación ambiental genera más inseguridad. Como necesitan seguridad, tienen que luchar contra la degradación ambiental. Solo pueden hacerlo juntos", insiste Smith. Tal como lo hicieron China y EE. UU. en su declaración conjunta sobre cooperación en protección climática, en la COP 26, en noviembre de 2021.

El papel de Alemania en el cambio

Para Smith, Alemania, al ser una gran potencia económica, juega un papel político importante en la configuración del cambio necesario. Alemania fue el primer país del mundo "en plantear la conexión entre el cambio climático y los riesgos de seguridad en el Consejo de Seguridad de la ONU", subraya. Y estima que, ahora, Alemania puede iniciar una transición energética "que no solo se deshaga de los combustibles fósiles rusos, sino de los combustibles fósiles en su conjunto".

