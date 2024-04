Cadenas perpetua para autora de atentado en Estambul en 2022

La presunta autora del atentado terrorista de Estambul del 13 de noviembre de 2022, que dejó seis muertos y 99 heridos, fue condenada este viernes (26.04.2024) por un Tribunal turco a siete penas de cadena perpetua, informó la Justicia del país eurasiático.

"No me defenderé. Acepto cualquier castigo que se me imponga por el incidente de la explosión y las muertes", dijo la ciudadana siria ante el Tribunal, informó la agencia de noticias turca Anadolu.

Según la condena, la mujer arrojó la bomba en la céntrica calle Istiklal de Estambul y fue detenida el mismo día del atentado en la casa donde se escondía. Junto con ella y el taxista que la llevó al lugar del atentado fueron detenidas varias personas por supuesta colaboración en el ataque.

(efe, reuters/mn)